Признание заслуг

Президент России вручил орден «Родительская слава» семье Новик из Петрозаводска

В Кремле прошла церемония награждения многодетных семей в преддверии Международного дня защиты детей. Награда досталась и супругам Новик из карельской столицы.





Орден «Родительская слава» из рук Президента получили в Кремле семьи из Астраханской и Ярославской областей, Карелии, Бурятии, Северной Осетии-Алании, Пермского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На церемонию вручения были приглашены руководители регионов, в том числе врио главы Карелии Артур Парфенчиков.





− В этом зале много по-настоящему счастливых людей. День за днём вместе со своими детьми вы вновь познаёте мир, разделяете с ними чувство гордости за их успех, видите, как благодаря вашим усилиям раскрываются их лучшие качества, таланты, и, уверен, делаете всё, чтобы они выросли честными, порядочными людьми, достойными гражданами нашей страны. Конечно, большая, многодетная семья – это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных. Дети, их нужды, проблемы, их благо – для вас всегда на первом месте, − сказал Владимир Путин.





В карельской семье Новик − восемь детей. Старшие сыновья Юрий и Борис уже получили профессиональное образование и работают вдалеке от дома. В петрозаводской школе № 35 учатся Матвей, Константин и Надежда Новик. Кроме учебы в школе все они успешно занимаются легкой атлетикой. Детсадовцы Назар и Всеволод уже показывают себя в спортивных состязаниях, а маленькая Агата пока еще сидит дома с мамой.





Все свободное время Валерий и Татьяна Новик проводят со своими детьми: вместе убирают территорию у дома на субботниках, много трудятся на дачном участке. Отец семейства помогает детскому саду, который посещают его дети, ходит с сыновьями на рыбалку, мастерит с ними кормушки для птиц. Татьяна Николаевна учит ребят готовить и часто печет вместе с ними пироги.

Семья Новик является достойным примером для окружающих в воспитании детей и укреплении семейных традиций.





Для справки: орденом «Родительская слава» награждаются граждане России, имеющие не менее семи детей. При этом учитываются образ жизни и социальная ответственность родителей, их забота о физическом здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии детей.





Видео с церемонии вручения орденов «Родительская слава» размещено на Официальном сайте Президента Российской Федерации www.kremlin.ru.





01.06.2017