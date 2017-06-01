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01.06.2017

Планы и задачи

«Россети» пустят инвестиции на модернизацию электросетей Карелии

Во время деловой встречи руководитель региона и гендиректор «Россетей» договорились о вложении средств в республику.

Встреча врио главы Карелии с руководством компании «Россети» открыла рабочую программу Артура Парфенчикова на Петербургском экономическом форуме. Вместо запланированных 30 минут переговоры шли значительно дольше, однако разговор получился продуктивным.

Итогом переговоров стало решение: в кратчайшие сроки в рамках рабочей группы подготовить соглашение о программе развития энергетики Карелии на ближайшие 10 лет. Предполагаемые инвестиции составляют около 5 миллиардов рублей.

- Модернизация призвана в том числе изменить формат энергообеспечения северных регионов, что позволит уйти от неэффективных источников сырья и снизить тарифы на электроэнергию, - сообщил Артур Парфенчиков.

Отметим, что сейчас электроснабжение некоторых поселков зависит от закупок мазута и республиканский бюджет тратит серьезные деньги на выравнивание тарифов.
- У нас достигнуто понимание, что нужно двигаться вперед и вкладывать большие средства. Через 10 лет мы должны видеть энергетику Карелии совершенно другой: эффективной, современной, энергосберегающей, - отметил врио главы Карелии.

На встрече с руководством «Россетей» карельские власти также договорились о более тесном диалоге с бизнесом региона. В частности, подавляющее большинство деревянных столбов для прокладки сетей в Северо-Западном округе производится в Карелии и Артур Парфенчиков считает, что географию деревообрабатывающего бизнеса можно расширять и активнее задействовать мощности карельских предприятий.


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    01.06.2017 18:35:25
    +1 -1


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