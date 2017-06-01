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01.06.2017

Рабочий визит

Делегация федерации легкой атлетики России приедет в Петрозаводск

Карельскую столицу с рабочим визитом посетит Олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

В Петрозаводск 2 июня прибудут вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики, победитель Олимпийских игр 2008 года в Пекине Андрей Александрович Сильнов и спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Юрьевич Крупорушников.

Они планируют посетить спортивные объекты Петрозаводска, встретиться с заместителем премьер-министра Правительства Республики Ларисой Подсадник, министром по делам молодежи, физической культуре и спорту региона Александром Вороновым и спортивной общественностью Карелии.


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    01.06.2017 18:35:22
    +1 -1


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