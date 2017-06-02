Развитие связей

Соглашение о сотрудничестве подписали Карелия и Кабардино-Балкария

На Петербургском экономическом форуме между двумя республиками соглашение подписали врио губернатора Артур Парфенчиков и глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.





Документ предполагает создание необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности. Одна из них – торговый обмен.





− Надеюсь, что объединенными усилиями северокавказских республик и Ставрополя мы найдем возможность системных и качественных поставок сельхозпродукции. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, у нас много общего, − отметил Артур Парфенчиков.





Карелия, в свою очередь, готова помочь деревянному домостроению в Кабардино-Балкарии и заинтересована в совместном развитии туристической инфраструктуры.





Кроме того, стороны договорились взаимодействовать по вопросам привлечения иностранных инвестиций, способствовать развитию в обеих республиках малого и среднего предпринимательства.





Планируется, что регионы будут обмениваться планами по организации и проведению межрегиональных и международных выставок, ярмарок, семинаров, конференций, форумов. В документе говорится о размещении соответствующей информации на официальных порталах малого и среднего предпринимательства Карелии и Кабардино-Балкарии.





Информационное сотрудничество и обмен опытом собираются проводить в области здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, культуры.





Карелия и Кабардино-Балкария также укрепят взаимодействие в сферах промышленности, природопользования, сельского хозяйства, образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, физической культуры и спорта, молодежной политики, развития средств массовой информации, связи и информатизации.





При реализации этих договоренностей стороны смогут заключать отдельные соглашения, подписывать протоколы, программы, планы мероприятий.





02.06.2017