Совместные планы

«Почта-Банк» расширит свою сеть в Карелии

Республика и «Почта-Банк» договорились о расширении банковской сети.





Соглашение между регионом и «Почта-Банком» подписано 1 июня в рамках деловой программы врио главы Карелии на Петербургском Международном Экономическом Форуме. Со стороны республики документ подписал Артур Парфенчиков, от лица компании выступил президент-председатель правления «Почта-Банка» Дмитрий Руденко.





Документ подписан на пять лет и предусматривает широкий спектр сотрудничества. В частности, планируется взаимодействие сторон по развитию современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Карелии, по реализации программ внедрения безналичного расчета, а также в сфере финансово-экономического консалтинга.





Одна из ключевых задач совместной работы - расширение банковской сети в Карелии.





- Мы заинтересованы в расширении «Почта-Банка» на территории республики. У нас много населенных пунктов, где необходимо развивать бан ковские услуги. Мы заинтересованы, чтобы там, где есть отделения почты, были и отделения «Почта- Банка, - отметил на церемонии подписания соглашения Артур Парфенчиков.





02.06.2017