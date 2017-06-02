02.06.2017
Совместные планы
«Почта-Банк» расширит свою сеть в Карелии
Республика и «Почта-Банк» договорились о расширении банковской сети.
Соглашение между регионом и «Почта-Банком» подписано 1 июня в рамках деловой программы врио главы Карелии на Петербургском Международном Экономическом Форуме. Со стороны республики документ подписал Артур Парфенчиков, от лица компании выступил президент-председатель правления «Почта-Банка» Дмитрий Руденко.
Документ подписан на пять лет и предусматривает широкий спектр сотрудничества. В частности, планируется взаимодействие сторон по развитию современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Карелии, по реализации программ внедрения безналичного расчета, а также в сфере финансово-экономического консалтинга.
Одна из ключевых задач совместной работы - расширение банковской сети в Карелии.
- Мы заинтересованы в расширении «Почта-Банка» на территории республики. У нас много населенных пунктов, где необходимо развивать банковские услуги. Мы заинтересованы, чтобы там, где есть отделения почты, были и отделения «Почта- Банка, - отметил на церемонии подписания соглашения Артур Парфенчиков.