Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
02.06.2017

Совместные планы

«Почта-Банк» расширит свою сеть в Карелии

Республика и «Почта-Банк» договорились о расширении банковской сети.

Соглашение между регионом и «Почта-Банком» подписано 1 июня в рамках деловой программы врио главы Карелии на Петербургском Международном Экономическом Форуме. Со стороны республики документ подписал Артур Парфенчиков, от лица компании выступил президент-председатель правления «Почта-Банка» Дмитрий Руденко.

Документ подписан на пять лет и предусматривает широкий спектр сотрудничества. В частности, планируется взаимодействие сторон по развитию современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Карелии, по реализации программ внедрения безналичного расчета, а также в сфере финансово-экономического консалтинга.

Одна из ключевых задач совместной работы - расширение банковской сети в Карелии.

- Мы заинтересованы в расширении «Почта-Банка» на территории республики. У нас много населенных пунктов, где необходимо развивать банковские услуги. Мы заинтересованы, чтобы там, где есть отделения почты, были и отделения «Почта- Банка, - отметил на церемонии подписания соглашения Артур Парфенчиков.


« Соглашение о сотрудничестве подписали Карелия и Кабардино-Балкария

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]