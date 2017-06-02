Расчеты по-новому

Новые нормативы на ОДН ввели в Карелии с 1 июня

Расходы на ОДН в соответствии с федеральным законодательством перенесены из коммунальных услуг в жилищные. Теперь сумма этого платежа определяется, исходя из площади квартиры и норматива на содержание общего имущества (СОИ).





Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики в соответствии с постановления Правительства РФ утвердило нормативы потребления коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме.





Вступающие в действие с 1 июня 2017 года нормативы значительно меньше ранее действовавших в регионе нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Это стало возможным, поскольку в соответствии с действующим законодательством в нормативы не включаются потери во внутридомовых инженерных системах.





В республике нескольких месяцев велась работа по сбору исходных данных. Была создана рабочая группа, проводились круглые столы и встречи с заинтересованными сторонами, общественными организациями, советами ветеранов.





Как отметил руководитель Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец, нормативы – это тема, жизненно важная не только для населения, но и для управляющих организаций, ТСЖ.





- Позиция Минстроя республики основана на расчете, принятом в соответствующем постановлении правительства России. Перенос общедомовых расходов в жилищную услугу призван защитить собственников, сделав расходы на ЖКХ более прозрачными и предсказуемыми. Еще одна цель этого переноса - мотивировать управляющие организации сокращать издержки, исключать незаконные врезки и халатное отношение к общедомовым ресурсам, - отметил министр.





Кроме установки приборов учета собственники редко задумываются о том, что в доме, как правило, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий по энергосбережению, провести утепление швов, кровли здания, привести в порядок внутренние инженерные системы, установить автоматизированные тепловые узлы, чтобы свести к минимуму потери воды, тепла, электроэнергии, подчеркнули в правительстве.





- Если расчеты ОДН, произведенные по показаниям общего счетчика, окажутся больше, нежели установленные нормативы, то плату с граждан должны взимать по нормативам. А если по счетчику будет меньше, чем по нормативам, то в основе суммы платежа должны лежать показания счетчика. Такова позиция Минстроя России, и мы ее поддерживаем, - рассказал Дмитрий Матвиец.





Таким образом, норматив регулирует верхнюю планку платежа, и если в доме достигнуты высокие параметры энергосбережения, такое решение гарантирует отсутствие переплаты жителей. Законопроект на эту тему в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме и проходит второе чтение.





- Услышали законодатели и замечания из регионов, в том числе и наши, так, норматив на водоотведение предлагается не вводить, - отметил министр.





Нормативы по Карелии по сравнению с предыдущими снижены: по холодной и горячей воде почти в два раза, по электроэнергии на 5-10%.





Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены едиными для всех муниципальных районов и городских округов республики.





02.06.2017