Причуды погоды

Метель оставила без электричества более четырех тысяч жителей Карелии

В Лоухском районе из-за мокрого снега пропало электроснабжение в семи населенных пунктах.





Отключение линии электропередачи подстанции «Лоухи – Кестеньга» произошло сегодня утром. Причиной стали метель и ветер в порывами до 20 метров в секунду, рассказали в «Карелэнерго».





Из-за аварии без света остались семь населенных пунктов, 4 146 человек, включая 887 детей. Электричества нет в 847 домах и 10 социально-значимых объектах. На месте работают две бригады «Карелэнерго».





02.06.2017