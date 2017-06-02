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02.06.2017

Причуды погоды

Метель оставила без электричества более четырех тысяч жителей Карелии

В Лоухском районе из-за мокрого снега пропало электроснабжение в семи населенных пунктах.

Отключение линии электропередачи подстанции «Лоухи – Кестеньга» произошло сегодня утром. Причиной стали метель и ветер в порывами до 20 метров в секунду, рассказали в «Карелэнерго».

Из-за аварии без света остались семь населенных пунктов, 4 146 человек, включая 887 детей. Электричества нет в 847 домах и 10 социально-значимых объектах. На месте работают две бригады «Карелэнерго».


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