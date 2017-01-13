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Лицей Петрозаводска вошел в сотню лучших школ России
16.01.2017 17:53:28
Жительнице Петрозаводска исполнилось 103 года
16.01.2017 17:45:02
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева отправят на психолого-психиатрическую экспертизу
16.01.2017 16:50:21
Женщину с опухшими кистями разыскивают в Карелии
16.01.2017 15:52:07
Видеорегистраторы установят в маршрутках Петрозаводска
16.01.2017 14:57:26
Эпидпорог превышен почти во всех районах Карелии
16.01.2017 13:52:34
Уборкой Петрозаводска занимаются 35 единиц техники
16.01.2017 12:31:22
Почти пять килограммов форели отобрали пограничники Карелии у гражданина Норвегии
16.01.2017 12:25:56
Этап Чемпионата России по классическому ралли пройдет в Карелии
16.01.2017 12:16:00
Более тысячи жителей Петрозаводска собрались на Фонтанах в День снега
16.01.2017 10:50:49
ВИДЕО: Легковушка врезалась в пожарную машину в Петрозаводске
16.01.2017 10:36:25
Пенсионер в Карелии сгорел при пожаре в своей квартире
16.01.2017 10:23:20
Женщина-турист погибла в Карелии по дороге в Рускеалу
16.01.2017 10:14:11
ИФНС Карелии напоминает об изменении требований к оформлению платежных документов по страховым взносам
13.01.2017 17:37:42
Правительство Карелии завело страницы в Facebook и «ВКонтакте»
13.01.2017 17:34:45
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Комментарии
Это вам в мэрии сказали?...
Супербабуля....
Это мероприятие на любителя,собралось чел.50...ну наверное кому-то...
16.01.2017 15:08:07 Все верно ......
По какому народу? Я бы и на танке не поехал спасать очередного...
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Женщину с опухшими кистями разыскивают в Карелии
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