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Катаетесь ли вы на лыжах зимой?
Да, каждый год бегаю до Фонтанов
Да, мы всей семьей на выходных выходим на лыжные прогулки
Нет, не люблю лыжи, мне больше нравятся коньки
Нет, потому что не умею кататься на лыжах

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