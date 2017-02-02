Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная
Новые объявления
ВАКАНСИЯ
ВАКАНСИЯ
ИЩУ РАБОТУ
СДАМ
Лента новостей

Наши новости
Наш опрос
Как Вы спасаетесь от эпидемии гриппа и ОРВИ?
Стараюсь лишний раз не выходить из дома
Прохожу вакцинацию
В период эпидемии ношу медицинскую маску
Принимаю витамины и всячески повышаю иммунитет
Ничего не делаю

См.результаты | Обсуждение

Предложить свой вариант опроса
Комментарии
ТОП новостей
Курсы ЦБ на 04.02.2017
USD59.3137 (-0.6721)
EUR63.8156 (-0.9151)
GBP74.3438 (-1.7602)
JPY52.4019 (-0.7746)
Все валюты, конвертер
Сегодня на Рупоре
Политика и экономикаaskh уничтожил свой имидж
ВакансииСАМАЯ ПРОСТАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Мероприятия18+
УслугиТребуется изготовить следующие детали
МероприятияПо следам Даниловских чтений

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]