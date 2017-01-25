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Лента новостей
Кондопожский комбинат сократил вредные выбросы в атмосферу
26.01.2017 14:41:13
Республиканский конкурс комиксов «Комиксburg» пройдет в Карелии
26.01.2017 12:21:10
Центр патриотического воспитания Петрозаводска оснастят современным оборудованием
26.01.2017 12:06:37
Организации Карелии задолжали по зарплате 33,5 миллиона рублей
26.01.2017 11:20:37
Молодежный совет появится в Петрозаводске
26.01.2017 10:55:35
Свежие огурцы снова подорожали в магазинах Карелии
26.01.2017 10:46:43
Мужчина насмерть заколол товарища в Карелии
26.01.2017 10:39:24
Сильный ветер снова пришел в Карелию
26.01.2017 10:31:47
Автомобиль вылетел в кювет в Карелии
26.01.2017 10:23:16
Родственники неделю разыскивают пожилую жительницу Петрозаводска
25.01.2017 18:19:17
Ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Карелии признали эпидемической
25.01.2017 17:51:01
Власти Петрозаводска восстановят уличное освещение на Щорса по решению суда
25.01.2017 17:41:08
Карельская команда по мини-футболу выиграла золото этапа первенства России
25.01.2017 16:59:07
Пенсионерку с психическим заболеванием разыскивают в Карелии
25.01.2017 16:40:07
ОРВИ и гриппом болеют 1800 школьников Петрозаводска
25.01.2017 16:28:22
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Комментарии
Скрепы и традиции....
Гольденберга еще сыночка забыли , у которого папа - коренной...
угу..ходят такие по патриотическим центрам. Итак у детей каша...
Полевой кухней оснастят. Будут патрионутых личинок кашей кормить...
Чморить личинок по полной...
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Организации Карелии задолжали по зарплате 33,5 миллиона рублей
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