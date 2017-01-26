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Лента новостей
Глава Карелии: Наличие пяти театров делает Петрозаводск непровинциальным городом
27.01.2017 16:47:59
Жители Петрозаводска недовольны качеством уборки города от снега
27.01.2017 16:32:47
Пьяных водителей снова будут ловить на дорогах Карелии
27.01.2017 14:46:05
Женщина в Карелии матом накричала на чужого ребенка и получила штраф
27.01.2017 14:35:19
Аллея Надежды появится в Петрозаводске
27.01.2017 13:41:07
Карелия за год на 1,1 миллиарда рублей сократила долги перед банками
27.01.2017 11:52:00
ГАЗель сбила дорожного работника на севере Карелии
27.01.2017 11:29:08
Водитель погиб в столкновении легковушки и грузовика в Карелии
27.01.2017 10:56:35
Почетное звание работника дорожного хозяйства появится в Карелии
27.01.2017 10:36:13
Аферисты за мошенничество с землей получили в Карелии 7,2 года колонии на двоих
27.01.2017 10:11:20
Девушка-подросток в Петрозаводске ушла из дома и не вернулась
27.01.2017 09:28:59
Светофор не работает на перекрестке Невского-Луначарского в Петрозаводске
26.01.2017 17:49:06
Более 7,5 тысяч детей родились в Карелии за год
26.01.2017 16:54:15
Нефтепродукты попали в Онежское озеро в Петрозаводске
26.01.2017 15:55:30
Кондопожский комбинат сократил вредные выбросы в атмосферу
26.01.2017 14:41:13
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Комментарии
В Москве ,в торговом центре ,зарезали подростка,жестокость детская...
Буквально вчерашний репортаж по Нике, как в деревяшке прямо...
Аллея Нужды...
Так года три-четыре назад сажали уже. С музыкой, с плакатами...
а пост -то был- про пьяных водителей ! У кого что болит ,друзья...
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Глава Карелии: Наличие пяти театров делает Петрозаводск непровинциальным городом
Пьяных водителей снова будут ловить на дорогах Карелии
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