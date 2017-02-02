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Лента новостей
Карелии снизили процентную ставку по кредитам
03.02.2017 18:05:37
Члены Совета при Президенте по правам человека проведут прием граждан в Петрозаводске
03.02.2017 17:18:16
Юноша в Петрозаводске может лишиться свободы за хранение наркотиков
03.02.2017 17:11:47
Полиция Петрозаводска разыскивает 13-летнего подростка
03.02.2017 17:04:36
Дворы приведут в порядок во всех районных центрах Карелии
03.02.2017 16:55:27
Художникам Карелии предлагают прославиться на весь мир
03.02.2017 13:57:38
Более 100 спортивных мероприятий проведут в Карелии за один день
03.02.2017 11:57:44
В Петрозаводске воплотят в жизнь пять федеральных проектов
03.02.2017 11:45:59
Пособия для семей с детьми проиндексировали в России
03.02.2017 10:29:04
План мероприятий в рамках Года экологии утвердили в Карелии
03.02.2017 09:58:45
Мужчина в Карелии насмерть заколол своего гостя
03.02.2017 09:49:41
Житель Карелии получил четыре года колонии за попытку стать террористом
03.02.2017 09:43:02
Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлили в Карелии
02.02.2017 17:41:36
На набережной Петрозаводска появится 35 скульптур из снега и льда
02.02.2017 17:32:14
Новый проезд появился в Петрозаводске
02.02.2017 14:41:26
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Комментарии
Понятно почему матери с детьми в руках бросаются под поезд или...
Да чтоб этим пидорам в правительстве жить на это пособие....
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Откуда такие чмошники сюда наприезжали?. антиряженка (Гость...
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