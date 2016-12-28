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Подземный переход отремонтировали в Петрозаводске
29.12.2016 17:48:00
Суд Петрозаводска приговорил Ивана Романова к 20 годам колонии
29.12.2016 17:42:12
Ревматологическое отделение Республиканской больницы открыли после ремонта
29.12.2016 16:57:06
Мэрия Петрозаводска по-прежнему недовольна уборкой тротуаров
29.12.2016 14:47:28
Каток на набережной Петрозаводска пока решили не заливать
29.12.2016 13:29:11
Новый детский сад открыли в Петрозаводске
29.12.2016 13:22:12
Свежие огурцы в Карелии не перестают дорожать
29.12.2016 11:53:40
Молодой человек повредил ноги на пожаре в Карелии
29.12.2016 11:47:22
Свыше тонны запрещенной продукции уничтожили под Петрозаводском
29.12.2016 10:49:11
Подозрительный пакет нашли в детсаду Петрозаводска
29.12.2016 10:27:16
Водитель в Петрозаводске сбил пешехода и уехал
29.12.2016 10:13:09
Трое человек пострадали в ДТП в Карелии
29.12.2016 09:46:18
Дети в Карелии массово заболели сальмонеллезом из-за невнимательности повара
28.12.2016 17:03:06
Движение машин ограничат рядом с городскими елками в Петрозаводске
28.12.2016 16:52:59
Мэр Петрозаводска потребовала за один день справиться со скользкими тротуарами
28.12.2016 16:26:52
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Комментарии
Где два вагона соли-про которые кричали---Я Вас спрашиваю?...
Ту-же водку должно выпускать государственные завода а не частные...
Я и на камеру могу сказать если спросят. Кто ж тебя спросит...
А кто такой вредительской московской властью доволен? Я и на...
странно , а мы считали что ты московский пидорок ... так стало...
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