Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через
Skype
ежедневно с 9.00 до 21.00
Объявления
Недвижимость
Работа
Транспорт
Обустройство
Услуги
Досуг
Контакты
Дачный сезон
Доска объявлений
Недвижимость
Работа
Транспорт
Обустройство
Услуги
Досуг
Контакты
Новости
Размещение рекламы
В газете "ВСЁ"
На сайте газеты "ВСЁ""
В справочной 068
На сайте газеты "АВТО-МОТО"
Наши проекты
Справочная по товарам и услугам
Карта Петрозаводска
Досуг и развлечения в Петрозаводске
Авто-мото
Отзывы
Реклама
Личный кабинет
ID:
Пароль:
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Войти при помощи
Реклама
ПОГОДА
Справка
ICQ-консультант
Курсы валют
Полезные телефоны
Вопросы и ответы
Реклама на сайте
Реклама в газете
Реклама
Главная
Новые объявления
ПРОДАМ
2-комн. кв.. ламинат, с/пакеты, охран. с...
ОБМЕН
Дача. 29 км от Петрозаводска, дом 5х9 м,...
СДАМ
Комн.. в общ., 4 эт., 13 кв.м, диван (2 ...
КУПЛЮ
ВАЗ 2170 "Приора". (от 2011 г.в.), Chevr...
2300000
Лента новостей
Второй транш в 490 миллионов рублей выделили Карелии на Гоголевский мост
01.02.2017 17:15:30
Жителям Карелии предлагают создать интерактивную карту свалок
01.02.2017 16:38:14
Карельские осужденные превращают капоты автомобилей в произведения искусства
01.02.2017 15:53:22
В Карелии в год планируют выращивать до 35 тысяч тонн рыбы
01.02.2017 15:04:16
Спортсмен из Карелии выиграл золото на первенстве России по легкой атлетике
01.02.2017 14:42:57
Совет при президенте РФ по правам человека соберется в Карелии
01.02.2017 12:57:00
Страдающий шизофренией мужчина в Петрозаводске изменил фамилию ради водительских прав
01.02.2017 11:43:11
Власти Петрозаводска потратят на гранты для НКО 300 тысяч рублей
01.02.2017 10:48:10
Рекордное количество жилья за последние 23 года построили в Карелии
01.02.2017 10:41:31
Минимальный набор продуктов в Карелии стоит больше четырех тысяч рублей
01.02.2017 10:32:57
Две машины столкнулись лоб в лоб в Карелии
01.02.2017 09:57:01
Двое жителей Карелии ради денег убили пенсионера и подожгли его вместе с домом
31.01.2017 16:52:52
Предельный тариф на тепло в Карелии останется прежним
31.01.2017 16:18:57
Программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам включат в Федеральный реестр
31.01.2017 15:33:00
Три района останутся без света в Петрозаводске
31.01.2017 14:39:09
Архив новостей
Еще 10 новостей
Наши новости
Мы принимаем Яндекс.Деньги
Пополнение баланса по банковским картам
Пополнение баланса через платежные терминалы
Восстановлено пополнение баланса через WebMoney
Газета "ВСЁ" публикует комментарии читателей к размещенным на сайте статьям
Наш опрос
Как Вы спасаетесь от эпидемии гриппа и ОРВИ?
Стараюсь лишний раз не выходить из дома
Прохожу вакцинацию
В период эпидемии ношу медицинскую маску
Принимаю витамины и всячески повышаю иммунитет
Ничего не делаю
См.результаты
|
Обсуждение
Предложить свой вариант опроса
Комментарии
01.02.2017 17:11:47 Она тама ест...
Какие права человека в рашке ? Где тут человеки ?...
01.02.2017 16:32:43 вы молодой человек не понимаете сути......
Карельский, веппский, финский? А зачем? Глупость какая-то......
Для такой информации не надо министерство содержать достаточно...
ТОП новостей
Карельские осужденные превращают капоты автомобилей в произведения искусства
Совет при президенте РФ по правам человека соберется в Карелии
Второй транш в 490 миллионов рублей выделили Карелии на Гоголевский мост
Рекордное количество жилья за последние 23 года построили в Карелии
Страдающий шизофренией мужчина в Петрозаводске изменил фамилию ради водительских прав
Курсы ЦБ на 02.02.2017
USD
60.3099
(0.2248)
EUR
65.0322
(0.7472)
GBP
75.8216
(0.6732)
JPY
53.1857
(0.3195)
Все валюты, конвертер
Сегодня на Рупоре
Мероприятия
→
По следам Даниловских чтений
Вакансии
→
САМАЯ ПРОСТАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ
Услуги
→
Кофе оптом и в розницу!
Новости
→
Автохам в Петрозаводске помешал реанимации проехать к пациенту
Официальный блог «Сампо.ру»
→
Важная информация для тех, кто пользуется услугой "Автоплатеж" от Сбербанка для оплаты Интернета!
Газета ВСЁ:
О нас
,
Аудитория и статистика
,
Реклама в газете
,
Объявления
,
Адрес и схема проезда
,
Наши партнеры
О сайте:
Аудитория и статистика посещаемости
,
Реклама на сайте
Проекты:
Покупка автомобилей в Петрозаводске
,
Желтые страницы
,
Фотоархив
,
Виртуальная АТС
,
Досуг и развлечения в Петрозаводске
Рекомендуем:
Петрозаводск.РУ
,
Электронная карта Петрозаводска
,
Создание сайтов и реклама в интернете
,
Отдых в Карелии
,
Карта Петрозаводска
Принимаем к оплате
1996-2013 ©
ЗАО "МаксиМедиа"
.
Обратная связь