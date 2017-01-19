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Лента новостей
Бизнес-омбудсмен Карелии: нужно оценивать риски при выборе контрагента
20.01.2017 18:00:04
Жителям Петрозаводска предлагают собрать книги для детских больниц
20.01.2017 17:13:23
Порядка 100 человек за год уволили с госслужбы в Карелии
20.01.2017 16:07:35
Тренер спортшколы в Карелии получала зарплату за несуществующие занятия
20.01.2017 15:03:29
«Богатырские игрища-2017» пройдут в Карелии
20.01.2017 14:51:42
Спортсменка из Петрозаводска выиграла серебро на первенстве России по самбо
20.01.2017 12:07:49
Карелия потратит 300 миллионов рублей на ремонт дорог в поселениях
20.01.2017 12:02:34
Власти Карелии займутся благоустройством городов и поселений
20.01.2017 10:58:40
Еще 500 миллионов рублей нужно для первого этапа строительства Гоголевского моста в Петрозаводске
20.01.2017 10:36:44
Плату за перегруз фур могут ввести на некоторых дорогах Карелии
20.01.2017 10:27:53
Свежие огурцы и помидоры подорожали в Карелии
20.01.2017 10:08:21
Мужчина в Карелии незаконно купил техсредства для слежки и прослушки
20.01.2017 09:45:47
Порывистый ветер продолжит бушевать в Карелии
20.01.2017 09:36:45
Еще один детский сад откроют в Петрозаводске
19.01.2017 16:42:20
Полицейские Петрозаводска поймали наркодилера
19.01.2017 16:29:06
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Комментарии
очередной мужикобаб.. Ты ЕЙ в глаза глядя сказал-бы? Сомневаюсь...
А почему двухполосный путепровод? Ведь изначально планировался...
Борю Моисеева в президенты!!!!! -Какая страна такой и президент!!!!!!...
Уличные салоны вообще жуть,где чёрные.......
очередной мужикобаб.. Ты ЕЙ в глаза глядя сказал-бы? Сомневаюсь...
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Порядка 100 человек за год уволили с госслужбы в Карелии
Мужчина в Карелии незаконно купил техсредства для слежки и прослушки
Жителям Петрозаводска предлагают собрать книги для детских больниц
Еще 500 миллионов рублей нужно для первого этапа строительства Гоголевского моста в Петрозаводске
Бизнес-омбудсмен Карелии: нужно оценивать риски при выборе контрагента
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