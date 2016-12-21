21.12.2016
Перешел черту
Пьяный житель Карелии попытался изнасиловать свою знакомую
В Сегеже молодой человек напал на жену своего приятеля, однако женщина смогла позвать на помощь.
По версии следствия, в ночь на 8 октября 2016 года 19-летний обвиняемый в Сегеже выпивал у себя дома вместе со знакомой супружеской парой. Через некоторое время гость злоумышленника ушел из квартиры, оставив супругу. После этого обвиняемый напал на женщину и попытался ее изнасиловать.
Потерпевшая оказала активное сопротивление, позвала на помощь, и на место происшествия прибыли полицейские, сообщили в Следкоме Карелии.
Молодого человека взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.