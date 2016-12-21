Перешел черту

Пьяный житель Карелии попытался изнасиловать свою знакомую

В Сегеже молодой человек напал на жену своего приятеля, однако женщина смогла позвать на помощь.





По версии следствия, в ночь на 8 октября 2016 года 19-летний обвиняемый в Сегеже выпивал у себя дома вместе со знакомой супружеской парой. Через некоторое время гость злоумышленника ушел из квартиры, оставив супругу. После этого обвиняемый напал на женщину и попытался ее изнасиловать.





Потерпевшая оказала активное сопротивление, позвала на помощь, и на место происшествия прибыли полицейские, сооб щили в Следкоме Карелии.





Молодого человека взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.





21.12.2016