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21.12.2016

Перешел черту

Пьяный житель Карелии попытался изнасиловать свою знакомую

В Сегеже молодой человек напал на жену своего приятеля, однако женщина смогла позвать на помощь.

По версии следствия, в ночь на 8 октября 2016 года 19-летний обвиняемый в Сегеже выпивал у себя дома вместе со знакомой супружеской парой. Через некоторое время гость злоумышленника ушел из квартиры, оставив супругу. После этого обвиняемый напал на женщину и попытался ее изнасиловать.

Потерпевшая оказала активное сопротивление, позвала на помощь, и на место происшествия прибыли полицейские, сообщили в Следкоме Карелии.

Молодого человека взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.


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  • Сегежа знаменита (Гость)
    21.12.2016 10:09:21
    +1 -1
  • Да .. в сегеже быдло породистое.. что ни папка да мамка - то недавно сходки .. Боярышниками им за счет государства !!! (Гость)
    21.12.2016 11:32:59
    +1 -1
  • Себе в голову залей этого Баярышника. (Гость)
    21.12.2016 11:40:07
    +1 -1
  • Себе в голову залей этого Баярышника. (Гость)
    21.12.2016 11:40:31
    +1 -1
  • проблема в том . что пьют всякую гадость - на хорошую у людей просто не хватает денег отсюда и " культура пития"
    а если поднимут цену и на сигареты - народ перейдёт на анашу.
    неужели в правительстве нет нормальных  и думающих о народе людей ?
    Невозможно одними запретами и повышением цен отучить страну от вредных привычек.Поменьше праздников, а побольше рабочих мест !!!! (Гость)
    21.12.2016 11:48:13
    +1 1-1
  • Странно это всё... Все тискают тёлок и ничего, а этот залетел... Чудеса! (Гость)
    21.12.2016 11:53:33
    +1 -1
  • Его подставили. Политические репрессии и борьба с инакомыслием. Любой правозащитный педофил подтвердит. Хорошая там грядка в сизо набралась. Полный набор: пидор, детский порнушник извращенец, любитель мальчиков. Для комплекта зоофил нужен. (Гость)
    21.12.2016 12:34:08
    +1 -1

  • Политические репрессии и борьба с инакомыслием.
    Лапать шлюх, какое тут инакомыслие??? Это самый мейнстрим. (Гость)
    21.12.2016 13:36:07
    +1 -1
  • Обама,больше аду больше (Гость)
    22.12.2016 00:06:15
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
    22.12.2016 01:45:41
    +1 -1
  • неужели в правительстве нет нормальных  и думающих о народе людей ?Это не нужно.У нас до сих пор феодальный строй.Народ в нищите на коротком поводке.В уши вдувают всякую хрень про запад-одновременно куча всяких патрионутых праздников возложений и возлияний.Иногда секут иногда поводья чуть отпускают чтобы была видимость демократии.Никто не о ком не думает чисто воровство и продвижение своего бизнеса-а народ это просто инструмент и чем он беднее тем дешевле и неприхотливее в эксплуатации.. злой вепс (Гость)
    22.12.2016 16:00:26
    +1 -1


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