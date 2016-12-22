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21.12.2016

Нерадивый начальник

Бизнесмен в Карелии пойдет под суд за невыплату пособия сотруднице

В Петрозаводске руководитель одной из местных организаций долгое время игнорировал свои обязанности по выплате пособия сотруднице компании.

По версии следствия, с ноября 2015 года по октябрь 2016 года директор компании не выплачивал пособия по уходу за ребенком своей работнице, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности по пособиям в итоге составила более 41 тысячи рублей.

Уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы в скором времени отправят в суд. Обвиняемому грозит до трех лет заключения.


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    22.12.2016 01:45:47
    +1 -1


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