Нерадивый начальник

Бизнесмен в Карелии пойдет под суд за невыплату пособия сотруднице

В Петрозаводске руководитель одной из местных организаций долгое время игнорировал свои обязанности по выплате пособия сотруднице компании.





По версии следствия, с ноября 2015 года по октябрь 2016 года директор компании не выплачивал пособия по уходу за ребенком своей работнице, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма задолженности по пособиям в итоге составила более 41 тысячи рублей.





Уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы в скором времени отправят в суд. Обвиняемому грозит до трех лет заключения.





21.12.2016