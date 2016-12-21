|
|
|
21.12.2016
Мнение экспертов
Мирошник попала в число мэров-аутсайдеров России
Глава Петрозаводска оказалась в последней группе в рейтинге руководителей региональных центров.
Исследование по итогам 2016 года провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. В список вошли главы 88 городов. Это руководители столиц 83 субъектов РФ, а также пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти, пишет RT
.
Как пояснили в «Рейтинге», мэры заняли свои позиции в перечне на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Гендиректор «Рейтинга» Арсен Аристакесян уверен, что именно эксперты как раз являются теми людьми, которые наиболее точно передают весь спектр мнений, характерных для самых широких слоев населения.
Всех мэров-участников исследования поделили на три группы. Лидерами стали те, кто занимает места с 1 по 25. Далее идут середнячки - это с 26 по 63 место. А затем следуют аутсайдеры - с 64 по 88 места.
Последняя группа оказалась самой малочисленной. В ней насчитывается 25 мэров, среди которых и глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Рядом с ней коллеги из Нижнего Новгорода, Читы, Орла, Волгограда, Смоленска, Твери, Иваново и Архангельска.
Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор. Вторую строчку занял лидер прошлого года мэр Казани Ильсур Метишин. А на третьем месте — мэр Уфы Ирек Ялалов.
- А чего она хотела-то?,её "мэром" назначили такие неумёхи...,уж простите,8 человек,вот уж "народный выбор"....катимся дальше,уже дерьмом город из канализации заливает,но по телеку всё хорошо....,долги по зарплатам выросли в разы,кругом всё разваливается,но пьянки и корпоративы у некоторых во всю гремят...,а народ нищает и жалеет ,что довели Державу до абсурда.... В Новом,2017, чего ждать? Октября? (Гость)
- Пропала девка. Пора ей на историческую родину возвращаться, а то загремит под фанфары (Гость)
- тарифы увеличиваются : Москва разрешила на 5 процентов власти увеличивают на 10 процентов. как была в городе грязь так и осталось . У нас только на здания банков ,ПФР, И Т.Д. денег хватает . (Гость)
- Да, город - помойка. я (Гость)
- Город посойка..тарифы растут,проезд дорожает...снова Ширшина Г.И. виновата..скоко было криков у бондарука и иных...теперь молчат... не верю (Гость)
- Нормальным людям не дают работать, а назначают морально неполноценных- вот и результат. Самое интересное: а карелы- то терпят.И рост тарифов перетерпят.. Влад (Гость)
- Самое противное,что у самих правителей стране , в разного ранга,дети,деньги и недвижимость: в США и Европе,хотя тявкают моськи-соловьи,извините, на "загнивающий Запад" каждый день по всем каналам....ну а воруют сами знаете.... Нет страны,есть искажённый 37-ой... (Гость)
- Ей зарплату подняли депутаты до 160000р.в месяц,теперь там все свои ,можно бюджет растаскивать смело,проверить уже нЕкому..... Печально как-то всё .... (Гость)
- Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
- Не вижу разницы , что Чмошник - что Пшыршина !! профурсетки бесполезные ! (Гость)
- Радуйтесь, господа петрозаводчане. Нас ещё не так иметь будут, а мы будем тихо бурчать на кухне. Ширшина была законно избранным мэром, многие из нас пытались протестовать против беззакония? Получите по заслугам.. Землекоп. (Гость)
- Да просто пи--здец кому говна по пояс крысы и помойки во дворах а кому медаль на шею не за х-собачий.Слов нет одни маты. (Гость)
-
Ничего не будет не ждите.Только внешнее правление страной спасёт вас. Всех нынешних с конфискацией и на эшафот. Как-то вот так (Гость)
Нет страны,есть искажённый 37-ой...
Самое противное,что у самих правителей в стране , в разного ранга,дети,деньги и недвижимость: в США и Европе,хотя тявкают моськи-соловьи,извините, на "загнивающий Запад" каждый день по всем каналам....ну а воруют сами знаете.... Нет страны,есть искажённый 37-ой... (Гость)
-
Только внешнее правление страной спасёт вас.
Давно уже об этом говорю.. Либо немцам , либо америкосам.. и через 20 лет будет порядок ! Сами мы на это неспособны! (Гость)
|
Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев,
в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной
розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.