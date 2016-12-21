Мнение экспертов

Мирошник попала в число мэров-аутсайдеров России

Глава Петрозаводска оказалась в последней группе в рейтинге руководителей региональных центров.





Исследование по итогам 2016 года провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. В список вошли главы 88 городов. Это руководители столиц 83 субъектов РФ, а также пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти, пишет RT





Как пояснили в «Рейтинге», мэры заняли свои позиции в перечне на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Гендиректор «Рейтинга» Арсен Аристакесян уверен, что именно эксперты как раз являются теми людьми, которые наиболее точно передают весь спектр мнений, характерных для самых широких слоев населения.





Всех мэров-участников исследования поделили на три группы. Лидерами стали те, кто занимает места с 1 по 25. Далее идут середнячки - это с 26 по 63 место. А затем следуют аутсайдеры - с 64 по 88 места.





Последняя группа оказалась самой малочисленной. В ней насчитывается 25 мэров, среди которых и глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Рядом с ней коллеги из Нижнего Новгорода, Читы, Орла, Волгограда, Смоленска, Твери, Иваново и Архангельска.





Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор. Вторую строчку занял лидер прошлого года мэр Казани Ильсур Метишин. А на третьем месте — мэр Уфы Ирек Ялалов.





21.12.2016