Упрямая статистика

Минтруд Карелии рассказал, в каких сферах бизнеса прогнозируют сокращения

Самая большая волна увольнений коснется сфер производства газа и электроэнергии.





Министерство социальной защиты, труда и занятости республики считает, что к 2019 году на 2,9% сократится число работников предприятий реального сектора экономики, а занято в нем будет 175 тысяч человек. Это указано в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2017-2019 годы.





Больше всего увольнений сулят сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству (на 8,1%), а также сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - на 14,3%.





В то же время, по прогнозам регионального министерства, увеличится количество работников в таких видах экономической деятельности как добыча полезных ископаемых – на 28,5%, гостиницы и рестораны - на 8,2% , текстильное и швейное производство – на 43,2%, производство транспортных средств и оборудования – на 48,5%.





21.12.2016