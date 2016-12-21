Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
21.12.2016

Упрямая статистика

Минтруд Карелии рассказал, в каких сферах бизнеса прогнозируют сокращения

Самая большая волна увольнений коснется сфер производства газа и электроэнергии.

Министерство социальной защиты, труда и занятости республики считает, что к 2019 году на 2,9% сократится число работников предприятий реального сектора экономики, а занято в нем будет 175 тысяч человек. Это указано в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2017-2019 годы.

Больше всего увольнений сулят сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству (на 8,1%), а также сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - на 14,3%.

В то же время, по прогнозам регионального министерства, увеличится количество работников в таких видах экономической деятельности как добыча полезных ископаемых – на 28,5%, гостиницы и рестораны - на 8,2% , текстильное и швейное производство – на 43,2%, производство транспортных средств и оборудования – на 48,5%.


« Мирошник попала в число мэров-аутсайдеров РоссииГубернаторский парк Петрозаводска украсили иллюминацией к Новому году »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Как же так, кормильцы? только что собирались завод по производству СПГ строить. Не было, не было и вот опять (Гость)
    21.12.2016 13:05:09
    +1 -1
  • В Карелии без всяких "прогнозов" бюджетников с лета уже сокращают.. Александр (Гость)
    21.12.2016 13:38:05
    +1 -1
  • В общем, что бы нашим баранам не трещал Пукин с другими ворами, Рашка валится в болото. (Гость)
    21.12.2016 13:40:42
    +1 -1
  • А по новостям опять Боярышник разливают ! Дескать креемль примет адекватные меры в ответ на усиление санкций !
     
    Какие адекватные меры приняли эти кремлевские пидорасы , разве что обвалили нац. валюту в два раза! И по новостям гавно развешивают дескать живем в рублях , пох на все.. да если бы мы жили как золотые рыбки пожрать да посрать , то наверное бы и прокачало..Но ведь все , все товары импортные! Каждый задроченный патриот жрущий кашу на митингах ездит на кредитной иномарке, имеет в кармане импорный телефон, да и вообще все приличные товары на 90% импортные кроме ебучих матрешек и сушеного оленьего говна на бусах !!! Суки кремлевкие, ушлепки , чтоб вы сдохли мучительно как ваш ленин, чтоб ваших детей по всему миру отлавливали и вешали ! И вы тупой народ , будьте вы прокляты в своей глупости и невежестве ! Хотя суда по вашей скотской жазни вас и проклинать не надо, вы и так живете хуже свиней! (Гость)
    21.12.2016 14:09:48
    +1 1-1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
    22.12.2016 01:46:07
    +1 -1
  • В Минтруда сокращений не будет. Интересно, сколько там дармоедов харчуется? (Гость)
    22.12.2016 09:30:52
    +1 -1
  • 22.12.2016 09:30:52
    не трож святое!У меня тама полюбовница работает...зарплата нормуль..нам хватат... (Гость)
    22.12.2016 12:49:37
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]