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21.12.2016

Праздничные огни

Губернаторский парк Петрозаводска украсили иллюминацией к Новому году

В качестве подарка карельской столице власти республики украсили гирляндами парк в центре города.

Светящиеся гирлянды сегодня украсили центральную аллею Губернаторского парка. На опорах освещения размещены светодиодные консоли в виде бутонов цветов, по периметру – бахрома из гирлянд. Входную зону также подсветили новогодними фонариками. В течение недели предстоит смонтировать подсветку деревьев, которая завершит яркую новогоднюю композицию парка.

- Украшение Губернаторского парка – это подарок главы Карелии жителям Петрозаводска, - рассказала пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк. – Территория парка закреплена за правительством республики, здесь традиционно проходят субботники. В этом году Александр Худилайнен предложил украсить парк в преддверии Нового года. Сразу несколько организаций откликнулись на предложение губернатора.

Активное участие в украшении приняли МУП «Петрозаводские энергетические системы», АО «Петрозаводские коммунальные системы», а также ПАО "ТГК – 1", которое планирует в январе залить каток в парке. Праздничное оформление выполнено без привлечения бюджетных средств.

- Совместными усилиями мы получили еще одно замечательное место для отдыха горожан в новогодние праздники, - отметил Александр Худилайнен. - Обязательно вместе с внуками приду сюда на каникулах.


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  • А при чем здесь подарки. Это деньги налогоплательщиков, а худи и мирошкина всего лишь чинуши, которые обязаны исполнять свои служебные обязанности. За это налогоплательщики оплачивают ихнее содержание. И еще. Нет никаких властей республики и города. Власть принадлежит народу. (Гость)
    21.12.2016 13:35:11
    +1 -1
  • Худилайнен лично, на свою зарплату гирлянды купил, щедрый человек. (Гость)
    21.12.2016 17:13:08
    +1 -1

  • Худилайнен лично, на свою зарплату гирлянды купил, щедрый человек

    А его предшественник теперь всю свою зряплату народу отдает, и вообще в целях экономии переехал жить в тюрьму пряжо из кижей.. Жаль вот дебаркадер в тюрьму взять не рахрешили, зато руководство УФСИН предложило сделать филиал Соловков прямо на дебаркадере в кижах !!! Гыыыыыы ! (Гость)
    21.12.2016 17:37:57
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
    22.12.2016 01:46:11
    +1 -1
  • Ertimma

    Активное участие в украшении приняли МУП «Петрозаводские энергетические системы», АО «Петрозаводские коммунальные системы», а также ПАО ТГК – 1, которое планирует в январе залить каток в парке.
    Это все  те шараги которым постоянно денег не хватает.
    Ertimma

    оформление выполнено без привлечения бюджетных средств.
    А чьих? что эти Мудаки главы этих компаний по обворовыванию населения со своих кошельков заплатили. (Гость)
    22.12.2016 09:25:47
    +1 -1


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