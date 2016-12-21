Праздничные огни

Губернаторский парк Петрозаводска украсили иллюминацией к Новому году

В качестве подарка карельской столице власти республики украсили гирляндами парк в центре города.





Светящиеся гирлянды сегодня украсили центральную аллею Губернаторского парка. На опорах освещения размещены светодиодные консоли в виде бутонов цветов, по периметру – бахрома из гирлянд. Входную зону также подсветили новогодними фонариками. В течение недели предстоит смонтировать подсветку деревьев, которая завершит яркую новогоднюю композицию парка.





- Украшение Губернаторского парка – это подарок главы Карелии жителям Петрозаводска, - рассказала пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк. – Территория парка закреплена за правительством республики, здесь традиционно проходят субботники. В этом году Александр Худилайнен предложил украсить парк в преддверии Нового года. Сразу несколько организаций откликнулись на предложение губернатора.





Активное участие в украшении приняли МУП «Петрозаводские энергетические системы», АО «Петрозаводские коммунальные системы», а также ПАО "ТГК – 1", которое планирует в январе залить каток в парке. Праздничное оформление выполнено без привлечения бюджетных средств.





- Совместными усилиями мы получили еще одно замечательное место для отдыха горожан в новогодние праздники, - отметил Александр Худилайнен. - Обязательно вместе с внуками приду сюда на каникулах.





21.12.2016