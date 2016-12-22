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21.12.2016

Ключи от дома

Мэрия Петрозаводска купила 25 квартир для расселения домов у Гоголевского моста

Администрация карельской столицы приобрела десятки квартир, чтобы переселить в них тех, кто живет в зоне демонтажа путепровода на Гоголя.

Четыре квартиры, расположенных на территории строительства путепровода в створе улицы Гоголя, купили в ходе аукционов, состоявшихся в ноябре. В декабре конкурсы прошли повторно, в результате в настоящее время подписываются договоры и регистрируется право собственности на 21 квартиру.

Таким образом, 25 квартир в самое ближайшее время предоставят нанимателям помещений. 18 квартир расположены в районе Древлянка по Скандинавскому проезду, пять квартир – в районе Ключевая, по одной - на улицах Московской и Северной. Всего необходимо приобрести 36 жилых помещений.


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    22.12.2016 01:46:13
    +1 -1
  • В общагу халявщиков (Гость)
    22.12.2016 09:27:21
    +1 -1


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