Ключи от дома

Мэрия Петрозаводска купила 25 квартир для расселения домов у Гоголевского моста

Администрация карельской столицы приобрела десятки квартир, чтобы переселить в них тех, кто живет в зоне демонтажа путепровода на Гоголя.





Четыре квартиры, расположенных на территории строительства путепровода в створе улицы Гоголя, купили в ходе аукционов, состоявшихся в ноябре. В декабре конкурсы прошли повторно, в результате в настоящее время подписываются договоры и регистрируется право собственности на 21 квартиру.





Таким образом, 25 квартир в самое ближайшее время предоставят нанимателям помещений. 18 квартир расположены в районе Древлянка по Скандинавскому проезду, пять квартир – в районе Ключевая, по одной - на улицах Московской и Северной. Всего необходимо приобрести 36 жилых помещений.





21.12.2016