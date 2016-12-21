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21.12.2016
Смена кадров
Руководителем «Единой России» в Карелии назначили Элиссана Шандаловича
Бывший главврач Республиканской больницы сменил Ларису Подсадник на посту секретаря регионального отделения «ЕР».
Накануне прошла отчетно-выборная конференция карельского отделения «Единой России». На ней определился новый глава регионального Политсовета. Вместо Ларисы Подсадник бразды правления среди местных «единороссов» достались председателю Законодательного собрания республики Элиссану Шандаловичу.
На место секретаря регионального отделения «ЕР» претендовал также руководитель Прионежского района Алексей Лучин. Однако за него проголосовали 56 партийцев, в то время как за Шандаловича - 68. Напомним, ранее он занимал должность главврача Республиканской больницы. Добавим, у руля в петрозаводском отделении партии «Единая Россия» поставили Андрея Гравова.
- глубоко насрать (Гость)
- это не у этого кадра мониторы в больнице падали на ветеранов при его руководстве.. (Гость)
- как уже утомили эти порхатые ! (Гость)
- Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
- Ну вот, дождались, православные олухи: всякие Элиссаны, Рамзаны и прочие карЭлы вами заправляют, придурками. Идите, свои святые останки в офисе РПЦ поцелуйте, может, полегчает. (Гость)
- По
Смотрите кто в правительстве России. Одни евреи. И во
Зглавляет
Его Мендель. Дак россия-ли эта страна. А в чьих руках богатства. Страны. Почему народ обнищал. Нихрена и Путин не может сделать. Евсей (Гость)
- Евсей,бл. Я КРИЧУ об этом уже несколько лет!!!!!!!
-в Карелии должны хорошо жить МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ,леса,поля,озера,налоги и вообще ВСЕ должно быть НАШИМ!!!
-парни должны служить только в Карелии,на сто лет,как минимум, запретить участвовать в войнах за пределами республики!
-запрет на продажу земли иностранцам,максимум аренда,с правом расторжения договора,за нарушения!
-выйти из подчинения московии,
-наладить братские отношения с соседями,
-все биоресусы,недра принадлежит республике,
-и т.д.
Пока "руководят" чужие,будет только хуже!!!
Они не способны изменить жизнь к лучшему,они опять придумают вам мундиали,олимпиады,войны,кризис да мало ли "ЧТО" можно впарить лохам за их деньги,их всех надо гнать поганой метлой...... helganz70 (Гость)
- Евсей,бл. Я КРИЧУ об этом уже несколько лет!!!!!!!
-в Карелии должны хорошо жить МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ,леса,поля,озера,налоги и вообще ВСЕ должно быть НАШИМ!!!
-парни должны служить только в Карелии,на сто лет,как минимум, запретить участвовать в войнах за пределами республики!
-запрет на продажу земли иностранцам,максимум аренда,с правом расторжения договора,за нарушения!
-выйти из подчинения московии,
-наладить братские отношения с соседями,
-все биоресусы,недра принадлежит республике,
-и т.д.
Пока "руководят" чужие,будет только хуже!!!
Они не способны изменить жизнь к лучшему,они опять придумают вам мундиали,олимпиады,войны,кризис да мало ли "ЧТО" можно впарить лохам за их деньги,их всех надо гнать поганой метлой...... helganz70 (ГостьПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.. злой вепс (Гость)
- Дак в руководстве республики ставленники Путина. Республика уже не КАРЕЛО-ФИНСКАЯ-а просто Республики Карелия. И её ввели в состав РФ. И ТД.. евсей (Гость)
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