Смена кадров

Руководителем «Единой России» в Карелии назначили Элиссана Шандаловича

Бывший главврач Республиканской больницы сменил Ларису Подсадник на посту секретаря регионального отделения «ЕР».





Накануне прошла отчетно-выборная конференция карельского отделения «Единой России». На ней определился новый глава регионального Политсовета. Вместо Ларисы Подсадник бразды правления среди местных «единороссов» достались председателю Законодательного собрания республики Элиссану Шандаловичу.





На место секретаря регионального отделения «ЕР» претендовал также руководитель Прионежского района Алексей Лучин. Однако за него проголосовали 56 партийцев, в то время как за Шандаловича - 68. Напомним, ранее он занимал должность главврача Республиканской больницы. Добавим, у руля в петрозаводском отделении партии «Единая Россия» поставили Андрея Гравова.





21.12.2016