Разбирательство продолжается

В Карелии для обвиняемого в педофилии Романова попросили 18 лет колонии

Разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего депутата Заксобрания республики вышло на следующий этап.





Как сообщили в городском суде, в деле обвиняемого в педофилии Ивана Романова начались судебные прения. Выяснилось, что прокурор потребовал приговорить экс-депутата Заксобрания к 18 годам лишения свободы.





Напомним, по версии следствия, в 2012 году обвиняемый при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов.





Подельник Романова использовал свое служебное положение и приглашал курсантов к себе домой. В квартире Семенов и обвиняемый спаивали подростков, отчего они теряли контроль над происходящим. Тогда Романов совершал в отношении курсантов преступления сексуального характера.





21.12.2016