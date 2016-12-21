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21.12.2016

Разбирательство продолжается

В Карелии для обвиняемого в педофилии Романова попросили 18 лет колонии

Разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего депутата Заксобрания республики вышло на следующий этап.

Как сообщили в городском суде, в деле обвиняемого в педофилии Ивана Романова начались судебные прения. Выяснилось, что прокурор потребовал приговорить экс-депутата Заксобрания к 18 годам лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, в 2012 году обвиняемый при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов.

Подельник Романова использовал свое служебное положение и приглашал курсантов к себе домой. В квартире Семенов и обвиняемый спаивали подростков, отчего они теряли контроль над происходящим. Тогда Романов совершал в отношении курсантов преступления сексуального характера.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Вот блин. В Карелии всего 680 тыщ населения и пидор на пидоре   извращенцем погоняет . Откуда они все сюда прилетели то? С какого Марса (Гость)
    21.12.2016 17:38:35
    +1 -1
  • 629 тысяч... (Гость)
    21.12.2016 18:50:16
    +1 -1

  • Вот блин. В Карелии всего 680 тыщ населения и пидор на пидоре   извращенцем погоняет . Откуда они все сюда прилетели то? С какого Марса

    Очевидно вывод назревает сам собой.. Большинство рашкованцев - пидоры и пидофиляи . (Гость)
    21.12.2016 18:58:51
    +1 -1
  • Я учился в этой речнухе еще до прихода извращенцев. Уже тогда обстановка была жлобская, злобная и похожая на армейскую вобщем, курсанты в основной массе плохо воспитанные выходцы из районов, из быдлосемей.Мерзость вобщем. Как будто в тюрьме для малолетних отсидел. Отделался сломанным ребром и рукой, в целом.
    А преподы молодцы были, заботливые и добрые, в основной массе. Жаль что нельзя было насладиться общением с ними и их профессионализмом в полной мере (что и важно для подростков - личный пример учителя), т.к. больше мысли были заняты тем, чтобы не зачморили "товарищи".
     
    Вобщем, данная структура хорошо отражает бесправие (одни наглые, другие не имеют права постоять за себя, иначе сам и окажешься виноватым перед законом) и отмороженность нашего населения. Поэтому вы не уповайте на благоразумие людей. Я видел достаточно примеров, когда совершаются действия, но о правовых последствиях эти "люди" просто не думают.
    Это воспитание, лишенное даже намеков на рефлексию. (Гость)
    21.12.2016 21:40:59
    +1 3-1
  • Маловато прокурор запросил. Ребята повесились, экс директор ликёрки Миронов убит.
    Жаль Фсб упустила дружка Романова "морячка" Давыдова Дениса.. Петр (Гость)
    21.12.2016 22:01:38
    +1 1-1

  • Поэтому вы не уповайте на благоразумие людей.

    А мы их боярышником травим ! Как клопов - дихлофосом ! (Гость)
    21.12.2016 22:32:03
    +1 1-1
  • Петр

    Маловато прокурор запросил. Ребята повесились, экс директор ликёрки Миронов убит.
    Жаль Фсб упустила дружка Романова "морячка" Давыдова Дениса.. Петр

    Походу ты в курсе всей гомосяцкой интрижки ! (Гость)
    21.12.2016 22:32:46
    +1 -1-1

  • А мы их боярышником травим !

    Боярышник - напиток богов!. Александр (Гость)
    21.12.2016 22:34:51
    +1 1-1
  • "Походу ты в курсе всей гомосяцкой интрижки ! (Гость)
    Если для тебя "умник" - это интрижка,то  беги скорей к Гудвину.. Петр (Гость)
    21.12.2016 23:29:18
    +1 1-1
  • Александр, респект тебе.
    Как ты оносишься к каналу Юры Пелля на Ютубе про Финку? Там где видео типа "Можно ли получать деньги в
    Финляндии просто так." (Гость)
    21.12.2016 23:50:51
    +1 1-1

  • Как ты оносишься к каналу Юры Пелля на Ютубе про Финку?

    По-моему этот Юра просто не очень умный человек. Он очень много пытается изобразить из себя, но опыта жизни у него немного. Хотя он в принципе грамотно рассказывает о жизни в Финляндии, хоть и очень примитивным языком и с большим самолдюбованием. Я поражаюсь, как много людей смотрит его видео. Может быть потому что просто никто из русских эмигрантов не рассказывает вот так, просто и доступно, о жизни в Финляндии.. Александр (Гость)
    22.12.2016 01:29:09
    +1 2-1
  • рассея уверенно поднимается в рейтинге самых нищих стран планеты
    (Гость)
    22.12.2016 01:31:45
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. Ertimma (Гость)
    22.12.2016 01:46:22
    +1 -2-1
  • Не надо путать этого говнюка и урода с честными педофилами!
    Этого надо расстрелять. (Гость)
    22.12.2016 10:50:57
    +1 -1
  • Да пусть борются за шконку возле параши (Гость)
    22.12.2016 11:42:21
    +1 -1
  • Дмитриеву больше дадут. (Гость)
    22.12.2016 13:01:39
    +1 -1

  • Дмитриеву больше дадут.
      Не доживет. Вполне достаточно сбрить бороденку, постричь волосенки и хотя бы помыть. Ибо столько лет могилы раскапывал, трупами смердит. (Гость)
    22.12.2016 13:38:08
    +1 -1
  • Александр
    Да не кизди...нормально  Юра Пелля все объясняет и нормальным языком...ничо скоро не так запоете...Те кто прошел 90-е уже ничо не страшно.самое главное чпокнуть таких как ты фашаистов своевременно.. обыватель (Гость)
    22.12.2016 13:54:05
    +1 -1
  • Александр

    По-моему этот Юра просто не очень умный человек. Он очень много пытается изобразить из себя, но опыта жизни у него немного
    Так расскажи ты. Люди интересуются (Гость)
    22.12.2016 14:54:07
    +1 1-1

  • рассея уверенно поднимается в рейтинге самых нищих стран планеты
    диаграмма притянута за уши (Гость)
    22.12.2016 15:18:04
    +1 1-1


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