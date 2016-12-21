21.12.2016
Разбирательство продолжается
В Карелии для обвиняемого в педофилии Романова попросили 18 лет колонии
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего депутата Заксобрания республики вышло на следующий этап.
Как сообщили в городском суде, в деле обвиняемого в педофилии Ивана Романова начались судебные прения. Выяснилось, что прокурор потребовал приговорить экс-депутата Заксобрания к 18 годам лишения свободы.
Напомним, по версии следствия, в 2012 году обвиняемый при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов.
Подельник Романова использовал свое служебное положение и приглашал курсантов к себе домой. В квартире Семенов и обвиняемый спаивали подростков, отчего они теряли контроль над происходящим. Тогда Романов совершал в отношении курсантов преступления сексуального характера.