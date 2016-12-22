ДТП в городе

Машина сбила женщину на зебре в Петрозаводске

В карельской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.





Накануне днем на Лесном проспекте в районе дома №3 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, наехал на женщину. В момент ДТП она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате происшествия потерпевшая получила множественные травмы, ее госпитализировали в лечебное учреждение. Личность пострадавшей устанавливается. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД Карелии.





22.12.2016