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22.12.2016

ДТП в городе

Машина сбила женщину на зебре в Петрозаводске

В карельской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.

Накануне днем на Лесном проспекте в районе дома №3 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, наехал на женщину. В момент ДТП она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия потерпевшая получила множественные травмы, ее госпитализировали в лечебное учреждение. Личность пострадавшей устанавливается. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • Мэрия и правитальсво,сделайте в городе нормальное освещение !!!
    На вашей совести жизни и здоровье людей.
    Или вы ждёте четвёртую комиссию, которая (как и предыдущие три) подвердит что освещение в городе не соответствует НИКАКИМ НОРМАМ !!! (Гость)
    22.12.2016 13:03:57
    +1 2-1
  • Аморальная госдума.  
    Она никогда не Примет жесточайших законов для блага народа. Человек Беззащитен в такой стране. Давно пора пьянь за рулём лишать пожизненно с конфискацией авто.все пришли в думу чтобы улучшить своё материальное положени и только. Скоро такая страна будет не нужна своему народу.и никто ещё защищать не будет от идиотов. Евсей (Гость)
    22.12.2016 13:12:36
    +1 -1


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