Влияние спиртного

Двое жителей Карелии в пьяном угаре убили знакомую

В Медвежьегорском районе 37-летний мужчина и 29-летняя женщина пойдут под суд. Им грозит до 15 лет заключения.





По версии следствия, 20 декабря 2016 года обвиняемые в поселке Шуньга выпивали вместе со своей знакомой. В ходе застолья между товарищами произошел конфликт. В итоге мужчина и женщина жестоко избили потерпевшую и неоднократно нанесли ей удары ножом. От полученных ран их знакомая скончалась на месте происшествия, рассказали в Следкоме Карелии.





Обвиняемых удалось задержать, после чего их взяли под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.





22.12.2016