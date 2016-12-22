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22.12.2016

Влияние спиртного

Двое жителей Карелии в пьяном угаре убили знакомую

В Медвежьегорском районе 37-летний мужчина и 29-летняя женщина пойдут под суд. Им грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, 20 декабря 2016 года обвиняемые в поселке Шуньга выпивали вместе со своей знакомой. В ходе застолья между товарищами произошел конфликт. В итоге мужчина и женщина жестоко избили потерпевшую и неоднократно нанесли ей удары ножом. От полученных ран их знакомая скончалась на месте происшествия, рассказали в Следкоме Карелии.

Обвиняемых удалось задержать, после чего их взяли под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.


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  • Духовные скрепы (Гость)
    22.12.2016 10:41:21
    +1 -1
  • Синяки самовыпиливаются. Это, конечно, неплохо, но неорганизованно. Метанола зверью! (Гость)
    22.12.2016 10:52:32
    +1 1-1
  • Боярышника скотам ! (Гость)
    22.12.2016 11:17:46
    +1 -1
  • Раньше в Шуньге знатный колхоз был. И школу новую им построили охренительную. Если сравнивать, то вторая после Пяозерской была по всем параметрам. Теперь колхоза нет, одни синяки свой век доживают. Печально (Гость)
    22.12.2016 11:46:33
    +1 1-1
  • руссишшвайн !!!. Швайн (Гость)
    22.12.2016 15:04:02
    +1 -1
  • Швайн

    руссишшвайн !!!. Швайн
      Немцев в Карелии не было (Гость)
    22.12.2016 15:42:48
    +1 -1


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