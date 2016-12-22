Пьедестал почета

Карельская спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по киокусинкай

Представительница республики стала одной из сильнейших в стране каратисткой.





Чемпионат России по киокусинкай проходил в Нововоронеже. На соревнованиях выступила и спортсменка из Карелии. Людмила Мартынович, воспитанница тренера Феликса Мальцева, смогла завоевать бронзовую медаль чемпионата. Второй год подряд она поднимается на пьедестал этих состязаний в разделе ката.





Добавим, что в нынешнем году на всероссийские соревнования приехала делегация из Японии. А награду нашей каратистке вручил руководитель Мировой организации ВКО Синкёкусинкай, чемпион мира Кенджи Мидори.





22.12.2016