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22.12.2016

Пьедестал почета

Карельская спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по киокусинкай

Представительница республики стала одной из сильнейших в стране каратисткой.

Чемпионат России по киокусинкай проходил в Нововоронеже. На соревнованиях выступила и спортсменка из Карелии. Людмила Мартынович, воспитанница тренера Феликса Мальцева, смогла завоевать бронзовую медаль чемпионата. Второй год подряд она поднимается на пьедестал этих состязаний в разделе ката.

Добавим, что в нынешнем году на всероссийские соревнования приехала делегация из Японии. А награду нашей каратистке вручил руководитель Мировой организации ВКО Синкёкусинкай, чемпион мира Кенджи Мидори.


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  • мельдониевая руконогомахайка !!  марш в колхоз ! коровам хвосты крутить ! (Гость)
    22.12.2016 11:23:56
    +1 -1
  • За чей счет банкет? Налогоплательщики устали от дармоедов (Гость)
    22.12.2016 11:40:21
    +1 -1
  • А вот биатлонисты из многих стран  мира просят отменить все соревнования в России и не допускать российских спортсменов никуда вообще,потому как 31 биатлонист из России попались массово на допинге....во как!?
    Скоро будем как в Сев.Корее,"волки грызут ягнят", полная изоляция(для народа),дети правителей продолжают наживаться и переезжать на Запад с украденными деньгами....,лапшу грузят ежеминутно по телеку,выборов как не было,так и нет...,вякнул лишнего:-в тюрьму...,а может так и надо? Вот дали волю и что?,к примеру:  70 человек отравились "Боярышником"....... и им больше свобода не нужна...с кем останемся?. Хрен знает что лучше? (Гость)
    22.12.2016 12:19:02
    +1 -1
  • Хрен знает что лучше?
    Тобе то до беатлонистов,тут НГ скоро... (Гость)
    22.12.2016 12:46:12
    +1 -1


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