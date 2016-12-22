Последний рубеж

Глава Карелии подписал закон о бюджете республики

Губернатор утвердил главный финансовый документ региона на 2017-2019 годы.





Накануне руководитель республики подписал бюджет Карелии на ближайшие три года. Закон от 21 декабря 2016 года № 2083-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размещен на сайте Министерства финансов.





В соответствии с установленным порядком региональное ведомство утвердило сводную бюджетную роспись казны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Сегодня в течение дня лимиты бюджетных обязательств представили главным распорядителям бюджетных средств.





22.12.2016