ДТП в городе

Пешеход попал под колеса автомобиля в Карелии

В городе горняков в республике в ДТП травмы получил пешеход.





Авария произошла накануне вечером в Костомукше на улице Мира в районе дома №5. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбил пешехода. В момент происшествия 36-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД Карелии.





23.12.2016