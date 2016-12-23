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23.12.2016

ДТП в городе

Пешеход попал под колеса автомобиля в Карелии

В городе горняков в республике в ДТП травмы получил пешеход.

Авария произошла накануне вечером в Костомукше на улице Мира в районе дома №5. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбил пешехода. В момент происшествия 36-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в ГИБДД Карелии.


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