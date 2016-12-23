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23.12.2016

Зеленый свет

Сертификат соответствия аэродрома «Петрозаводск» продлили до 2021 года

Эксперты проверили работу местного реконструированного аэропорта и выдали новый сертификат на посадку воздушных судов с любого курса сроком на пять лет.

Росавиация проинспектировала аэропорт «Петрозаводск». Ранее сертификат, который позволял осуществлять посадку воздушных судов только с одного курса, был выдан лишь на один год. Сейчас, после проверки, эксперты одобрили разрешающий документ на пять лет. Причем теперь аэродром может принимать самолеты с любого курса.

Заменить сертификат получилось, когда на объекте устранили препятствия и вырубили деревья в полосе отвода летной полосы. Новый документ №АД 00059 от 19 декабря 2016 года выдан Управлением аэропортовой деятельности Росавиации сроком действия до 25 ноября 2021 года.


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