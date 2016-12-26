Вирус не дремлет

Несколько школьных классов закрыли на карантин в Карелии

В шести школах Петрозаводска есть классы, в которых временно приостановили учебный процесс из-за сезонных простуд.

Заболеваемость ОРВИ среди населения в целом по республике незначительно превышает уровень эпидемического порога - на 12,8%. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 6786 случаев.





В Петрозаводске эпидпорог превышен на 19%, это касается возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет. При этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 0,8%.





Несмотря на то, что в целом ситуация стабильная, в Карелии на карантин закрыты по три класса в школах № 27 и № 5 Петрозаводска, два класса в школе Чалны, по одному классу в петрозаводских школах № 13, 40, 48, 29 и в шуйском образовательном учреждении, а также по одной группе в детсаду №17 карельской столицы и в лоухском детском саду, сообщили в Роспотребнадзоре региона.





26.12.2016