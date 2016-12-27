Признание заслуг

Олимпийский комитет России наградил карельского тренера Владимира Жукова

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту республики по поручению президента Олимпийского комитета страны наградил карельского тренера Почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».





Обладатель Почетного знака Владимир Жуков является старшим тренером-преподавателем отделения академической гребли ДЮСШ Сортавалы. Имеет звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер Республики Карелия», мастер спорта по академической гребле.





За время работы в ДЮСШ на отделении академической гребли он подготовил 25 призеров и победителей первенств России и СССР, двух мастеров спорта и 23 кандидата в мастера спорта.





Владимир Жуков является первым тренером бронзового призера Олимпийских игр в Атланте Николая Аксенова и бронзового призера Первенства мира Даниила Баранова. В этом году Владимир Жуков также был признан одним из лучших тренеров года в Карелии.





27.12.2016