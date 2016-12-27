Забота о природе

Карелия за год перевыполнила план по восстановлению леса

Об этом заявили на совещании в Министерстве по природопользованию и экологии.





Лесовосстановление в 2016 году необходимо было провести на площади 15879 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 6288 га, содействие естественному лесовосстановлению - 9591 га. Фактическое выполнение составило, соответственно, 17116 га (107,8 %), 6659 га (105,9 %) и 10396 га (108,4%).





Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 18811 га, (121,4 %), в том числе дополнение лесных культур - на площади 8040 га (159,4 %). Подготовка почвы под лесные культуры будущего года выполнена на площади 3316 га (109,2 %).





Как рассказала начальник отдела использования и воспроизводства лесов Министерства по природопользованию и экологии Алена Архипова, арендаторов лесных участков для проведения лесокультурных работ полностью обеспечили посевным и посадочным материалом.





Лесовосстановительный период в южной части Карелии начался с 21 апреля. На севере региона в связи с поздним сходом снежного покрова работы начались с 12 мая. В последние годы планы по искусственному лесовосстановлению выполняется арендаторами лесных участков в весенний лесокультурный период.





В 2016 году крупные предприятия ЗАО «Запкареллес» и ПАО «ЛХК «Кареллеспром» выполнили в полном объеме мероприятия по лесовосстановлению, в том числе и недовыполненные объемы прошлых лет.





По итогам осенней инвентаризации приживаемость лесных культур первого года производства составила 81,7%, что на 1,8% выше, чем в 2015 году. В целом эффективность воспроизводства лесов подтверждается отсутствием роста непокрытых лесом площадей за последние годы.





В настоящее время идет подготовительная работа к лесовосстановлению на 2017-й. Пока в соответствии с Лесным планом Республики Карелия лесовосстановление в будущем году необходимо выполнить на площади 16195 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 6398 га, содействие естественному лесовосстановлению - 9797 га. Однако в связи с тем, что следующие год объявлен Годом экологии, республика может увеличить эти планы, и выполнить содействие естественному лесовосстановлению на дополнительной площади.





27.12.2016