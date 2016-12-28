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28.12.2016

Смертельная авария

Житель Оренбургской области погиб на трассе в Карелии

На севере республики произошла авария с участием грузовика, водитель скончался.

Трагедия случилась накануне днем в Беломорском районе на 786-м километре трассы "Кола". По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, вылетел в правый по ходу движения кювет. После этого фура перевернулась.

В результате происшествия 47-летний водитель, житель Оренбургской области, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.


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