Смертельная авария

Житель Оренбургской области погиб на трассе в Карелии

На севере республики произошла авария с участием грузовика, водитель скончался.





Трагедия случилась накануне днем в Беломорском районе на 786-м километре трассы "Кола". По предварительным данным, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, вылетел в правый по ходу движения кювет. После этого фура перевернулась.





В результате происшествия 47-летний водитель, житель Оренбургской области, от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.





28.12.2016