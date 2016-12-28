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28.12.2016

На заметку

Всю программу новогодних мероприятий Петрозаводска можно найти в едином календаре

В дни праздников жителей карельской столицы ждут фестивали, выставки, концерты и представления для детей.

Узнать об интересных мероприятиях, проходящих в нашем городе, можно воспользовавшись единым календарем новогодних мероприятий. По мере наполнения новыми событиями информация в календаре оперативно обновляется.

Так, например, в Театре кукол сегодня с 16 до 17:30 интерактивное представление "Пряничные человечки", а затем юных зрителей ждет театрализованная дискотека. В филармонии в 19 часов пройдет новогодний вечер с участием оркестра.


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  • Каши не будет. Расходимся.. патрионутый на всю голову (Гость)
    28.12.2016 11:41:12
    +1 -1


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