На заметку

Всю программу новогодних мероприятий Петрозаводска можно найти в едином календаре

В дни праздников жителей карельской столицы ждут фестивали, выставки, концерты и представления для детей.





Узнать об интересных мероприятиях, проходящих в нашем городе, можно воспользовавшись единым календарем новогодних мероприятий . По мере наполнения новыми событиями информация в календаре оперативно обновляется.





Так, например, в Театре кукол сегодня с 16 до 17:30 интерактивное представление "Пряничные человечки", а затем юных зрителей ждет театрализованная дискотека. В филармонии в 19 часов пройдет новогодний вечер с участием оркестра.





28.12.2016