Новогодние огни

Деревья украсили гирляндами в Губернаторском парке Петрозаводска

Карельскую столицу продолжают украшать в преддверии новогодних торжеств.





Центральная аллея парка, ведущая к памятнику Гавриилы Державина, украшена светящимися гирляндами и консолями. На опорах освещения размещены светодиодные конструкции в виде бутонов цветов, по периметру – бахрома из гирлянд. Входную зону также подсветили новогодними фонариками. Впервые за всю историю существования парк засверкал новогодней иллюминацией.





Кроме центральной аллеи планируется украсить и периметр парка. В настоящий момент сотрудники МУП «ПЭС» монтируют светодиодные гирлянды на деревьях.





Напомним, украшение парка – это подарок главы республики жителям Петрозаводска. На предложение руководителя региона откликнулись сразу несколько организаций. Так, активное участие в украшении приняли МУП «Петрозаводские энергетические системы», АО «Петрозаводские коммунальные системы», а также ПАО ТГК – 1, которое планирует в январе залить в парке каток. Праздничное оформление выполнено без привлечения бюджетных средств.





- Новогоднее украшение губернаторского парка может стать новой традицией для Петрозаводска, - считает Александр Худилайнен. - Замечательно, что теперь парк станет местом для отдыха горожан и гостей столицы не только в летнее время, но и в период новогодних каникул.





28.12.2016