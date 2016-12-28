Меры предосторожности

Все службы ЖКХ Петрозаводска в праздники будут работать при повышенном контроле

Глава карельской столицы сегодня на заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода особое внимание обратила на работу различных служб в период новогодних торжеств.





- Сегодня еженедельное заседание штаба проводим с особым акцентом – нам необходимо обеспечить бесперебойную работу всех служб, чтобы создать комфортные условия для празднования горожанами Нового года. Мы запланировали очередное заседание штаба на 3 января, однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций намерены собираться незамедлительно. Будем работать в штатном режиме, при этом обеспечивая непрерывный и повышенный контроль за работой всех служб, - отметила мэр.





Представители ресурсоснабжающих организаций доложили главе города о предпринятых мерах. Организованы круглосуточные дежурства, составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов в период новогодних каникул, в наличии есть резервное оборудование, топливо и материалы.





Особое внимание чиновники и коммунальщики обратили на изменение погодны. В ночь со 2 на 3 января ожидается значительное похолодание. Температура воздуха опустится до -15... -20 градусов. Чтобы системы водоснабжения и канализации не замерзли, мэр поручила комитету ЖКХ в случае необходимости организовать мониторинг обстановки и оказать содействие управляющим компаниям.





В свою очередь председатель комитета Денис Жердев напомнил представителям управляющих компаний о ликвидации наледей на крышах домов и обработке дворовых территорий противогололедными материалами.





28.12.2016