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28.12.2016

Меры предосторожности

Все службы ЖКХ Петрозаводска в праздники будут работать при повышенном контроле

Глава карельской столицы сегодня на заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода особое внимание обратила на работу различных служб в период новогодних торжеств.

- Сегодня еженедельное заседание штаба проводим с особым акцентом – нам необходимо обеспечить бесперебойную работу всех служб, чтобы создать комфортные условия для празднования горожанами Нового года. Мы запланировали очередное заседание штаба на 3 января, однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций намерены собираться незамедлительно. Будем работать в штатном режиме, при этом обеспечивая непрерывный и повышенный контроль за работой всех служб, - отметила мэр.

Представители ресурсоснабжающих организаций доложили главе города о предпринятых мерах. Организованы круглосуточные дежурства, составлены графики дежурств ответственных руководителей и специалистов в период новогодних каникул, в наличии есть резервное оборудование, топливо и материалы.

Особое внимание чиновники и коммунальщики обратили на изменение погодны. В ночь со 2 на 3 января ожидается значительное похолодание. Температура воздуха опустится до -15... -20 градусов. Чтобы системы водоснабжения и канализации не замерзли, мэр поручила комитету ЖКХ в случае необходимости организовать мониторинг обстановки и оказать содействие управляющим компаниям.

В свою очередь председатель комитета Денис Жердев напомнил представителям управляющих компаний о ликвидации наледей на крышах домов и обработке дворовых территорий противогололедными материалами.


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