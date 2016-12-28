Причуды погоды

Сильный ветер и метель ожидают Карелию

Завтра в республике ухудшится погода, помимо уже привычного мокрого снега прогнозируют порывистый ветер.





Карельская природа продолжает удивлять в преддверии Нового года. 29 декабря в республике синоптики обещают ухудшение погоды. По данным карельского ЦГМС, в регионе местами ожидают мокрый снег и метель, гололед и ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





28.12.2016