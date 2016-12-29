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29.12.2016

Соблюдение указа

Свыше тонны запрещенной продукции уничтожили под Петрозаводском

На складах в карельской столице сотрудники надзорного ведомства нашли сотни килограммов подкарантинной продукции.

Накануне в результате проверки специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Россельхознадзора Карелии и таможенники на оптовых складах по Шуйскому шоссе обнаружили партию подкарантинной продукции общим весом 1122 килограммов. Товаросопроводительных документов на нее не было.

В соответствии с Указом президента России и Постановлением правительства РФ продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.


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