Соблюдение указа

Свыше тонны запрещенной продукции уничтожили под Петрозаводском

На складах в карельской столице сотрудники надзорного ведомства нашли сотни килограммов подкарантинной продукции.





Накануне в результате проверки специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Россельхознадзора Карелии и таможенники на оптовых складах по Шуйскому шоссе обнаружили партию подкарантинной продукции общим весом 1122 килограммов. Товаросопроводительных документов на нее не было.





В соответствии с Указом президента России и Постановлением правительства РФ продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.





29.12.2016