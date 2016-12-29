Для самых маленьких

Новый детский сад открыли в Петрозаводске

На улице Боровой появился трехэтажный детсад, который рассчитан на 300 воспитанников.





Сегодня в карельской столице открыли новое дошкольное учреждение. В трехэтажном здании площадью более 5200 квадратных метров светлые группы, просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, предусмотрены помещения для дополнительного образования детей, кабинеты логопеда и психолога, медицинский и методический кабинеты.





Учреждение оснащено технологическим оборудованием, отвечающим современным требованиям по безопасности детей. В группах есть дезары для дезинфекции воздуха, в спальных помещениях установлены кроватки из экологически чистого материала – цельного массива дерева. Пищеблок обеспечен современными духовыми и варочными шкафами, печами для выпечки, варочными котлами, электрическими мясорубками, картофелечистками и слайсером для хлеба, что позволяет проводить разную обработку продуктов и полностью обеспечивать детей питанием.





- В детсаду установлен лифт, который может использоваться не только для подъема продуктов, постельного белья, но и для персонала и воспитанников детского сада. Учтены потребности и маломобильных групп населения: оборудованы специальные санузлы и системы оповещения, тактильные информационные знаки и таблички для слабовидящих, специальные скосы на полу, - рассказали в мэрии.





Здание детского сада купило Министерство образования республики, после чего депутаты Петросовета приняли его в городскую собственность. Мэрия взяла на себя все расходы по обеспечению условий по присмотру и уходу за детьми в учреждении, а также укомплектованию кадрами. Добавим, что в новом детском саду для юных петрозаводчан откроют двери 12 дошкольных групп для детей раннего и младшего дошкольного возраста - от года до четырех лет.





29.12.2016