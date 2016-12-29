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29.12.2016

Погода подвела

Каток на набережной Петрозаводска пока решили не заливать

Из-за переменчивой погоды и возможного очередного потепления мэрия перенесла дату открытия катка на Онежской набережной.

В этом году жителям карельской столицы пообещали нововведение. Впервые в городе решили залить каток на набережной. Однако администрация сообщила, что переносит это мероприятие на начало следующего года.

Причиной стала неблагоприятная для заливки катка погода. Однако как только установится низкая температура, мэрия пообещала осуществить задуманное. О дате открытия ледовой площадки городские власти сообщат дополнительно.


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