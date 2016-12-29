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29.12.2016

Рискуют получить штраф

Мэрия Петрозаводска по-прежнему недовольна уборкой тротуаров

Власти города провели проверку того, как подрядные организации следят за пешеходными дорожками и готовы применить санкции.

Сегодня специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска провели рейд по улицам карельской столицы и проверили качество посыпки тротуаров. Такое поручение дала мэр Ирина Мирошник во время заседания штаба по подготовке и проведению отопительного периода.

В результате проверки качества уборки практически всех улиц города, специалисты выявили недостатки, на которые указано руководителям ООО «ТехРент» и ООО «Комбинат благоустройства». На устранение замечаний подрядчикам отводится один день. Завтра специалисты комитета ЖКХ администрации снова проведут проверку, и в случае повторного выявления недостатков к подрядчикам применят штрафные санкции в соответствии с муниципальными контрактами.


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  • Пусть выразят своё недовольство здесь - в комментариях. Говорят, это помогает от всех проблем (Гость)
    29.12.2016 14:58:35
    +1 -1
  • Мирошкина машинистка при штабе, не более того. (Гость)
    29.12.2016 15:03:14
    +1 -1

  • Мирошкина машинистка при штабе, не более того. (Гость)
    Зря вы так о МЭРЕ.Вы и представить не можете о работе МЭРА.. евсей (Гость)
    29.12.2016 15:22:36
    +1 -1


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