Рискуют получить штраф

Мэрия Петрозаводска по-прежнему недовольна уборкой тротуаров

Власти города провели проверку того, как подрядные организации следят за пешеходными дорожками и готовы применить санкции.





Сегодня специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска провели рейд по улицам карельской столицы и проверили качество посыпки тротуаров. Такое поручение дала мэр Ирина Мирошник во время заседания штаба по подготовке и проведению отопительного периода.





В результате проверки качества уборки практически всех улиц города, специалисты выявили недостатки, на которые указано руководителям ООО «ТехРент» и ООО «Комбинат благоустройства». На устранение замечаний подрядчикам отводится один день. Завтра специалисты комитета ЖКХ администрации снова проведут проверку, и в случае повторного выявления недостатков к подрядчикам применят штрафные санкции в соответствии с муниципальными контрактами.





29.12.2016