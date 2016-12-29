В улучшенном виде

Ревматологическое отделение Республиканской больницы открыли после ремонта

Отремонтированное отделение полностью реконструировано и оснащено самым современным оборудованием.





После ремонта ревматологическое отделение, рассчитанное на 30 коек, значительно преобразилось. Во все палаты централизованно подведен кислород, установлена система палатной сигнализации, которая обеспечивает связь между дежурной медсестрой отделения и больными в палатах.





Ревматологическое отделение – единственное специализированное отделение в Карелии. В 2015 году Республиканская больница прошла лицензирование, и здесь внедрили новый высокотехнологичный метод лечения - антицитокиновая терапия, суть которой заключается в применении генно-инженерных лекарственных средств. Препараты данной группы воздействуют на звенья воспалительной реакции исключительно в очаге воспаления, фактически не затрагивая иммунные реакции, проходящие в целом в организме, практически не вызывают системных побочных эффектов, действуя лишь в зонах наибольшего воспаления.





Раньше для получения подобного лечения пациентам приходилось выезжать в федеральные клиники за пределами Карелии. На базе ревматологического отделения открыт и единственный в республике «Кабинет антицитокиновой терапии».





- По итогам 2016 года 750 госпитализаций в отделении связано с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, это 89 пациентов. План на следующий год – развитие службы и 900 госпитализаций, - рассказал главный врач Республиканской больницы имени В.А.Баранова Тамази Карапетян.





Добавим, что ревматологическое отделение создано в 1987 году, и последний раз капитально ремонтировалось 19 лет назад. Отделение работает очень интенсивно, ежегодно здесь проходит лечение почти 1300 человек. Благодаря ремонту, который проведен в этом году, созданы комфортные условия для пребывания пациентов и для работы медицинского персонала. Средства на эти цели выделены из республиканского бюджета и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.





29.12.2016