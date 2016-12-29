Решение суда

Суд Петрозаводска приговорил Ивана Романова к 20 годам колонии

Карельского экс-депутата признали виновным в сексуальных преступлениях против подростков.





Сегодня городской суд поставил точку в одном из самых скандальных уголовных дел республики за последние годы. Бывшего депутата Законодательного Собрания Карелии Ивана Романова приговорили к 20 годам колонии. Его признали виновным в преступлениях по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).





Напомним, по версии следствия, в 2012 году обвиняемый при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов указанного учебного учреждения.





Используя служебное положение, Семенов приглашал к себе домой учащихся-подростков, где их ждал Романов. Юношей спаивали алкоголем, а затем обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.





Ранее прокурор просил для Ивана Романова 18 лет колонии. Его подельник Олег Семенов осенью прошлого года повесился в питерском СИЗО.





29.12.2016