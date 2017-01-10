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10.01.2017

Борьба с едой

Санкционные продукты изъяли в одном из магазинов Петрозаводска

Сыр и сливочное масло из европейских стран сбросили в городской скотомогильник.

В предпраздничные дни прокуратура карельской столицы и специалисты Россельхознадзора провели проверку в торговой точке, расположенной рядом с домом №53 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске. В магазине нашли продукцию, запрещенную к ввозу и реализации на территории России. Специалисты обнаружили 900 граммов сыра и 500 граммов сливочного масла из Финляндии, а также 950 граммов сыра производства Дании.

В соответствии с Указом президента России и Постановлением правительства Российской Федерации указанную продукцию изъяли из оборота и уничтожили, сбросив в скотомогильник.


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  • Намедни купил в Ленте сыр "Маасдам" - научились белорусы делать. (Гость)
    10.01.2017 12:28:52
    +1 -1
  • 900 граммов!!! А если 9 граммов? Тоже будут уничтожать бульдозером? (Гость)
    10.01.2017 12:30:35
    +1 1-1
  • Ага, сбросили в скотомогильник. В живот свой скинули. Бабы этих чинуш уже как свиноматки ходят от санкционки уничтоженной. (Гость)
    10.01.2017 12:38:59
    +1 1-1

  • Намедни купил в Ленте сыр "Маасдам" - научились белорусы делать
    нет у белорусов качественного сыра т.к. хорошего сырья недостаточно.
    они гонят массовый низкосортный продукт.
    пищевые технологи подгоняют вкус, цвет и консистенцию под текущие потребительские предпочтения.
    на российском рынке массовых сыров 95% это кака. (Гость)
    10.01.2017 13:02:04
    +1 1-1
  • нет у белорусов качественного сыра
    так и я об этом! Сыр-то был без оболочки... (Гость)
    10.01.2017 13:17:14
    +1 -1
  • 500 граммов масла выследили, захватили и уничтожили СПЕЦИАЛИСТИЩЩИ в ходе сложной операции с привлечением спецподразделений! Россия может спать спокойно, ей ничто не угрожает. (Гость)
    10.01.2017 14:19:48
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:27:19
    +1 -1


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