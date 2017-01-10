Борьба с едой

Санкционные продукты изъяли в одном из магазинов Петрозаводска

Сыр и сливочное масло из европейских стран сбросили в городской скотомогильник.





В предпраздничные дни прокуратура карельской столицы и специалисты Россельхознадзора провели проверку в торговой точке, расположенной рядом с домом №53 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске. В магазине нашли продукцию, запрещенную к ввозу и реализации на территории России. Специалисты обнаружили 900 граммов сыра и 500 граммов сливочного масла из Финляндии, а также 950 граммов сыра производства Дании.





В соответствии с Указом президента России и Постановлением правительства Российской Федерации указанную продукцию изъяли из оборота и уничтожили, сбросив в скотомогильник.





10.01.2017