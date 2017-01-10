Осторожность не помешает

МЧС Карелии просит соблюдать мера предосторожности во время гаданий

Жителям республики рекомендовали во время предстоящих гаданий не забывать о правилах обращения со свечами и огнем.





По традиции после Рождества вплоть до Крещения многие россияне пытаются ворожить, чтобы узнать свое будущее. Часто во время этих забав используются свечи. Именно они могут стать причиной пожаров и ожогов, предупредили в МЧС республики.





- Главное управление МЧС России по Республике Карелия поздравляет всех православных жителей республики с наступившим Рождеством и напоминает: будьте особо осторожны при обращении с пиротехническими изделиями, а также со свечами, которые используют в рождественских гаданиях, - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.





Напомним, при пожаре или другой чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 01, с сотового телефона – 101.





10.01.2017