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10.01.2017

Осторожность не помешает

МЧС Карелии просит соблюдать мера предосторожности во время гаданий

Жителям республики рекомендовали во время предстоящих гаданий не забывать о правилах обращения со свечами и огнем.

По традиции после Рождества вплоть до Крещения многие россияне пытаются ворожить, чтобы узнать свое будущее. Часто во время этих забав используются свечи. Именно они могут стать причиной пожаров и ожогов, предупредили в МЧС республики.

- Главное управление МЧС России по Республике Карелия поздравляет всех православных жителей республики с наступившим Рождеством и напоминает: будьте особо осторожны при обращении с пиротехническими изделиями, а также со свечами, которые используют в рождественских гаданиях, - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, при пожаре или другой чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер 01, с сотового телефона – 101.


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  • Также можно портал в ад открыть и чертей вызвать. (Гость)
    10.01.2017 11:43:33
    +1 -1
  • Алло, ко мне тут черти явились, срочно выезжайте (Гость)
    10.01.2017 11:47:35
    +1 1-1
  • Чо студенты-медики латынь сдают ? (Гость)
    10.01.2017 12:27:04
    +1 -1
  • А погадать на Путена можна ? Когдаж он сдохнет скотина ???? (Гость)
    10.01.2017 12:42:03
    +1 -1

  • А погадать на Путена можна ? Когдаж он сдохнет скотина ???? (Г
    А почему только на него-а Медведев? А окружение их"людское".И те кто у "озера"?. евсей (Гость)
    10.01.2017 16:49:24
    +1 -1
  • путина убирать бесполезно. Еще алексанр ульянов сказал, мы поидем другим путем. вовик (Гость)
    10.01.2017 16:52:47
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:27:15
    +1 -1


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