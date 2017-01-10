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10.01.2017

Повышенный интерес

Карелия пережила туристический бум на новогодних праздниках

В гостиницах республики во время каникул зарегистрировалось около 30 тысяч туристов.

В 2016 году услугами туристских организаций и средствами размещения в Карелии воспользовались около 760 тысяч человек. Самыми посещаемыми местами стали горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач» и, конечно же, музей «Кижи». Увидеть остров теперь можно и зимой – туда ходят суда на воздушной подушке. Особенно привлекает туристов Карелия в новогодние праздники.

− Официально зарегистрировались на размещение в Карелии около 30 тысяч человек, но, естественно, экскурсантов в республику приехало гораздо больше, − сообщил министр культуры региона Алексей Лесонен.

Как отметил руководитель ведомства, туристические компании стали больше использовать этнокультурный компонент: организованы туры на снегоходах по рунопевческим деревням, активно развивается гастрономический туризм. Например, очень популярны визиты на форелеводческие хозяйства. Конечно, намного больше стало интерактивных программ, мастер-классов, в том числе и в учреждениях культуры республики.

Республика принимает участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В 2016 году Карелия выполнила все взятые на себя обязательства. Выделенные из федерального и местного бюджетов средства на строительство дорог к водопаду «Белые мосты» и комплексу «Рускеала» освоены в полном объеме. На март запланированы работы в туристском комплексе «Ладожская усадьба» и на территории кластера «Беломорские Петроглифы».

Увеличение туристического потока потребует соответствующей реакции со стороны турбизнеса, привлечения дополнительных инвестиций. Ярким примером таких проектов может служить военный исторический комплекс «Гора Филина», расположенный в Лахденпохском районе, а также резиденция Талви Укко в Пряжинском районе. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в 2016 году достиг 860 миллионов рублей.


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  • Лапша (Гость)
    10.01.2017 11:31:30
    +1 1-1
  • Для Карелии это ничего не значит. Налоги все равно в Москву уходят.. (Гость)
    10.01.2017 11:58:57
    +1 -1
  • После тих турыстов только желтый снег и мусор. (Гость)
    10.01.2017 12:10:05
    +1 -1
  • Я как турист, "пожил" один день в Максе: туалет, еда, кино, игры, торговые музеи - всё там есть! Я тоже турист!. петрозаводчанин (Гость)
    10.01.2017 12:24:23
    +1 -1
  • петрозаводчанин

    Я как турист, "пожил" один день в Максе: туалет, еда, кино, игры, торговые музеи - всё там есть!
      Красиво жить не запретишь.. гопник из Пятого села (Гость)
    10.01.2017 12:33:12
    +1 -1
  • Как отметил руководитель ведомства...активно развивается гастрономический туризм
    Вздор - ничего российская Карелия предложить не может...кроме разбитых дорог, разрухи, мусора кругом и быдло-сервиса.
    Умные люди ездят в Финку культурно провести время, нормально покушать и ещё с собой на месяц еды привозят.. фанат Финки (Гость)
    10.01.2017 12:50:09
    +1 1-1
  • фанат Финки

    мусора кругом и быдло-сервиса.
    Какой сервис можно ожидать от чурбанов? И таких-же поваров.. евсей (Гость)
    10.01.2017 16:53:52
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:27:12
    +1 -1


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