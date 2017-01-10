Повышенный интерес

Карелия пережила туристический бум на новогодних праздниках

В гостиницах республики во время каникул зарегистрировалось около 30 тысяч туристов.





В 2016 году услугами туристских организаций и средствами размещения в Карелии воспользовались около 760 тысяч человек. Самыми посещаемыми местами стали горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач» и, конечно же, музей «Кижи». Увидеть остров теперь можно и зимой – туда ходят суда на воздушной подушке. Особенно привлекает туристов Карелия в новогодние праздники.





− Официально зарегистрировались на размещение в Карелии около 30 тысяч человек, но, естественно, экскурсантов в республику приехало гораздо больше, − сообщил министр культуры региона Алексей Лесонен.





Как отметил руководитель ведомства, туристические компании стали больше использовать этнокультурный компонент: организованы туры на снегоходах по рунопевческим деревням, активно развивается гастрономический туризм. Например, очень популярны визиты на форелеводческие хозяйства. Конечно, намного больше стало интерактивных программ, мастер-классов, в том числе и в учреждениях культуры республики.





Республика принимает участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В 2016 году Карелия выполнила все взятые на себя обязательства. Выделенные из федерального и местного бюджетов средства на строительство дорог к водопаду «Белые мосты» и комплексу «Рускеала» освоены в полном объеме. На март запланированы работы в туристском комплексе «Ладожская усадьба» и на территории кластера «Беломорские Петроглифы».





Увеличение туристического потока потребует соответствующей реакции со стороны турбизнеса, привлечения дополнительных инвестиций. Ярким примером таких проектов может служить военный исторический комплекс «Гора Филина», расположенный в Лахденпохском районе, а также резиденция Талви Укко в Пряжинском районе. Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры туризма в 2016 году достиг 860 миллионов рублей.





10.01.2017