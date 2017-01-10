Чтобы помнили

Памятное место «Западный рубеж» появится осенью в Петрозаводске

Продолжается реализация проекта «Рубежи Петрозаводска». Начались работы на третьем, западном рубеже карельской столицы.





Западный рубеж города находится на девятом километре дороги Петрозаводск –Лососинное. Поисковики фонда «Эстафета поколений» уже провели осмотр и замеры местности для определения площади будущего Памятного места. Именно там появится памятный знак в честь павших воинов.





Отметим, что именно благодаря работе поисковых отрядов фонда были определены четыре рубежа обороны Петрозаводска: близ поселка Виллагора, на высоте 168,5, в окрестностях населенных пунктов Лососинное и Ужесельга. Стараниями поисковиков уже благоустроены и торжественно открыты памятные места – «Курган Славы» близ поселка Виллагора и «Высота 168,5», расположенного в трех километрах от поселка Пряжа.





- В результате многолетних полевых работ и изучения архивных документов поисковым отрядам удалось восстановить героические и трагические события обороны Петрозаводска осенью 1941 года. «ЗАПАДНЫЙ РУБЕЖ» станет еще одним памятником истории, который не даст забыть подвиг солдат карельского фронта, - подчеркнул руководитель фонда «Эстафета поколений», депутат Петросовета Александр Анишин.





Открытие Памятного места «Западный рубеж» запланировано на сентябрь 2017 года. Именно тогда горожане впервые будут отмечать новую памятную дату «День обороны Петрозаводска».





10.01.2017