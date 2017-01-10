Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
10.01.2017

Чтобы помнили

Памятное место «Западный рубеж» появится осенью в Петрозаводске

Продолжается реализация проекта «Рубежи Петрозаводска». Начались работы на третьем, западном рубеже карельской столицы.

Западный рубеж города находится на девятом километре дороги Петрозаводск –Лососинное. Поисковики фонда «Эстафета поколений» уже провели осмотр и замеры местности для определения площади будущего Памятного места. Именно там появится памятный знак в честь павших воинов.

Отметим, что именно благодаря работе поисковых отрядов фонда были определены четыре рубежа обороны Петрозаводска: близ поселка Виллагора, на высоте 168,5, в окрестностях населенных пунктов Лососинное и Ужесельга. Стараниями поисковиков уже благоустроены и торжественно открыты памятные места – «Курган Славы» близ поселка Виллагора и «Высота 168,5», расположенного в трех километрах от поселка Пряжа.

- В результате многолетних полевых работ и изучения архивных документов поисковым отрядам удалось восстановить героические и трагические события обороны Петрозаводска осенью 1941 года. «ЗАПАДНЫЙ РУБЕЖ» станет еще одним памятником истории, который не даст забыть подвиг солдат карельского фронта, - подчеркнул руководитель фонда «Эстафета поколений», депутат Петросовета Александр Анишин.

Открытие Памятного места «Западный рубеж» запланировано на сентябрь 2017 года. Именно тогда горожане впервые будут отмечать новую памятную дату «День обороны Петрозаводска».


« Подросток в Карелии из ревности напал на девушку с ножомУровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превышен всего на 11,6% »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Далеко от города. В лесу у Древлянки тоже много окопов есть по обоим сторонам шоссе, и холмы даже огромные. (Гость)
    10.01.2017 13:46:44
    +1 -1
  • фигней страдают (Гость)
    10.01.2017 14:38:12
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:26:48
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]