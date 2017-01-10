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10.01.2017

Гармония в звуке

Один из лучших в мире джазовых пианистов выступит в Петрозаводск

Джон Дэвис в составе российско-американского трио приедет в карельскую столице в конце февраля в рамках большого благотворительного тура по городам России.

Это уже вторые масштабные гастроли в нашей стране блестящего джазового музыканта Джона Дэвиса и его российских коллег Григория Зайцева и Игоря Игнатьева – видных российских джазовых музыкантов, объединенных в Jon Davis Trio.

Первый тур прошел под названием «Джаз объединяет континенты». Американский и российские исполнители показали, что нет препятствий к общению, единению людей, на каких бы континентах они бы не жили. Подтверждение тому – полные залы на всех 23 концертах, прошедших в 18 городах.

Второй тур продлится с 14 февраля по 8 марта 2017 года. Он пройдет в партнерстве с Союзом благотворительных организаций России. Музыканты решили всю прибыль от концертов направить на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями почек, в частности, на реализацию социального проекта «Искусственная почка».

В программе концерта известные джазовые мелодии и авторские композиции Джона Дэвиса. В качестве специального гостя во многих концертах примет участие джазовая певица Кристина Ковалева. Выступления Джона Дэвиcа и Jon Davis Trio состоятся в Великом Новгороде, Волгограде, Иваново, Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ярославле и других городах.


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  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. OlgaMim (Гость)
    10.01.2017 17:25:59
    +1 -1
  • бесполезные джазисты. Даже нот не знают (Гость)
    10.01.2017 19:09:50
    +1 -1


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