Гармония в звуке

Один из лучших в мире джазовых пианистов выступит в Петрозаводск

Джон Дэвис в составе российско-американского трио приедет в карельскую столице в конце февраля в рамках большого благотворительного тура по городам России.





Это уже вторые масштабные гастроли в нашей стране блестящего джазового музыканта Джона Дэвиса и его российских коллег Григория Зайцева и Игоря Игнатьева – видных российских джазовых музыкантов, объединенных в Jon Davis Trio.





Первый тур прошел под названием «Джаз объединяет континенты». Американский и российские исполнители показали, что нет препятствий к общению, единению людей, на каких бы континентах они бы не жили. Подтверждение тому – полные залы на всех 23 концертах, прошедших в 18 городах.





Второй тур продлится с 14 февраля по 8 марта 2017 года. Он пройдет в партнерстве с Союзом благотворительных организаций России. Музыканты решили всю прибыль от концертов направить на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями почек, в частности, на реализацию социального проекта «Искусственная почка».





В программе концерта известные джазовые мелодии и авторские композиции Джона Дэвиса. В качестве специального гостя во многих концертах примет участие джазовая певица Кристина Ковалева. Выступления Джона Дэвиcа и Jon Davis Trio состоятся в Великом Новгороде, Волгограде, Иваново, Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ярославле и других городах.





10.01.2017