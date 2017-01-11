Признание заслуг

Карельский форелевод вновь получил награду на международной выставке

Николая Федоренко в очередной раз получил призвание коллег из разных стран мира.





В Москве на ВДНХ в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий прошла Международная выставка «Национальная Слава» и конкурс «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века».





В номинации «Рыба и морепродукты» кондопожский форелевод Николай Федоренко со своей продукцией завоевал три золотых знака качества за икру лососевую зернистую замороженную из форели аквакультуры, филе форели холодного копчения и филе форели малосоленое.





Лауреаты конкурса получают право маркировать свою продукцию на безвозмездной основе в течение двух лет соответствующим Знаком (Бронзовым, Серебряным, Золотым, Платиновым).

Также в середине декабря Николай Федоренко получил благодарственное письмо главы Донецкой Народной Республики за оказанную им гуманитарную помощь.





11.01.2017