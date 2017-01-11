Лишил детей радости

Бывший заключенный украл детскую «ватрушку» на севере Карелии

Злоумышленник в республике оставил детей без приспособлений для катания с горок.





В Беломорске местная жительница вышла на лестничную площадку и обнаружила, что пропала надувная «ватрушки». Более того, у соседей этажом ниже исчезло такое же приспособление для катания с горок. Имущество в обоих случаях хранилось на лестничной клетке. Потерпевшие обратились в полицию.





Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина сознался в содеянном и пояснил, что оставленные без присмотра предметы он продал за несколько сотен рублей незнакомому гражданину, который купил «ватрушки» для своих детей.





Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность покупателя и изъяли у него похищенное имущество.





11.01.2017