Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
11.01.2017

Лишил детей радости

Бывший заключенный украл детскую «ватрушку» на севере Карелии

Злоумышленник в республике оставил детей без приспособлений для катания с горок.

В Беломорске местная жительница вышла на лестничную площадку и обнаружила, что пропала надувная «ватрушки». Более того, у соседей этажом ниже исчезло такое же приспособление для катания с горок. Имущество в обоих случаях хранилось на лестничной клетке. Потерпевшие обратились в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина сознался в содеянном и пояснил, что оставленные без присмотра предметы он продал за несколько сотен рублей незнакомому гражданину, который купил «ватрушки» для своих детей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность покупателя и изъяли у него похищенное имущество.


« Облик площади Гагарина хотят изменить в ПетрозаводскеБолее миллиона рублей господдержки получили предприниматели Петрозаводска »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Бесхозно брошенное имущество.. адвокат (Гость)
    11.01.2017 16:18:03
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]