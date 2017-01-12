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12.01.2017

Чтобы помнили

Книгу о героях Карелии выпустят в Петрозаводске

Городские власти собираются продолжить работу по поддержке НКО. Особое внимание в этом году уделят патриотическому воспитанию.

Принято решение о выпуске серии книг «Герои Карелии». Издать ее планируется в год открытия Центра патриотического воспитания. Она будет посвящена героям, освобождавшим Петрозаводск в 1944 году. Это может стать одним из конкурсных проектов НКО.

Добавим, что работа по взаимодействию с НКО в этом году продолжат в рамках программы «Открытый диалог: развитие институтов гражданского общества и гармонизация межнациональных отношений» на 2016-2018 годы. Планируется проведение конкурса проектов некоммерческих общественных организаций, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии; социально-культурную адаптацию мигрантов и их семей; формирование толерантности подрастающего поколения; на патриотическое воспитание.

Особое внимание город уделит патриотическому направлению. В 2016 году Петрозаводск отпраздновал первую годовщину присвоения звания «Город воинской славы», одного из крупнейших событий в истории Карелии. В сентябре 2016 года издана книга Михаила Гольденберга и Юрия Шлейкина «Петрозаводск - город воинской славы», которая повествует о разных военных эпохах, в горниле которых оказалась карельская столица. В связи с этим событием Карельский благотворительный фонд Катанандова «Детям Карелии» в рамках проекта напечатал 300 экземпляров книг «Петрозаводск – город воинской славы». Все книги переданы в школьные библиотеки.


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  • Достали уже своим патриотизьмом. ПопЫ с одной стороны, ватные патриоты с другой. Куды образованному человеку податься? (Гость)
    12.01.2017 10:57:59
    +1 -1
  • Наверно там будет катанандов белуга и нелидов с худилайненым и мирошник с фокиным (Гость)
    12.01.2017 11:26:06
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. umma (Гость)
    12.01.2017 12:52:53
    +1 -1


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