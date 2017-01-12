Чтобы помнили

Книгу о героях Карелии выпустят в Петрозаводске

Городские власти собираются продолжить работу по поддержке НКО. Особое внимание в этом году уделят патриотическому воспитанию.





Принято решение о выпуске серии книг «Герои Карелии». Издать ее планируется в год открытия Центра патриотического воспитания. Она будет посвящена героям, освобождавшим Петрозаводск в 1944 году. Это может стать одним из конкурсных проектов НКО.





Добавим, что работа по взаимодействию с НКО в этом году продолжат в рамках программы «Открытый диалог: развитие институтов гражданского общества и гармонизация межнациональных отношений» на 2016-2018 годы. Планируется проведение конкурса проектов некоммерческих общественных организаций, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии; социально-культурную адаптацию мигрантов и их семей; формирование толерантности подрастающего поколения; на патриотическое воспитание.





Особое внимание город уделит патриотическому направлению. В 2016 году Петрозаводск отпраздновал первую годовщину присвоения звания «Город воинской славы», одного из крупнейших событий в истории Карелии. В сентябре 2016 года издана книга Михаила Гольденберга и Юрия Шлейкина «Петрозаводск - город воинской славы», которая повествует о разных военных эпохах, в горниле которых оказалась карельская столица. В связи с этим событием Карельский благотворительный фонд Катанандова «Детям Карелии» в рамках проекта напечатал 300 экземпляров книг «Петрозаводск – город воинской славы». Все книги переданы в школьные библиотеки.





12.01.2017