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12.01.2017

Юные защитники

Более 800 человек за год призвали в армию в Карелии

Республика в 2016-м выполнила задание на призыв на военную службу, установленное Указом президента России.

Генеральный штаб Вооружённых сил РФ подвел итоги осеннего призыва в армию. Всего в ходе прошедшей кампании на военную службу отправились 152 тысячи россиян. Задание на призыв, установленное Указом президента страны, выполнено в полном объеме, в том числе и на территории нашей республики.

Из Карелии в войска отправлены свыше 850 человек. Более 95% из них остались служить в Западном военном округе. 17 жителей региона пополнили формирования Северного флота. Талантливые молодые люди, склонные к научной деятельности, получили распределение в научные роты. Два карельских призывника направлены в Десятую научную роту - Военную академию материально-технического обеспечения в Петродворце. Один человек выбрал прохождение альтернативной гражданской службы.

В течение осеннего призыва в Карелии работали 18 районных и одна республиканская призывная комиссия. В общей сложности освидетельствование в них прошли 3 тысячи человек. Показатель годности призывников к военной службе составляет 76%: с каждым годом эта цифра увеличивается.


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    12.01.2017 12:52:37
    +1 -1


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