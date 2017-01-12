Юные защитники

Более 800 человек за год призвали в армию в Карелии

Республика в 2016-м выполнила задание на призыв на военную службу, установленное Указом президента России.





Генеральный штаб Вооружённых сил РФ подвел итоги осеннего призыва в армию. Всего в ходе прошедшей кампании на военную службу отправились 152 тысячи россиян. Задание на призыв, установленное Указом президента страны, выполнено в полном объеме, в том числе и на территории нашей республики.





Из Карелии в войска отправлены свыше 850 человек. Более 95% из них остались служить в Западном военном округе. 17 жителей региона пополнили формирования Северного флота. Талантливые молодые люди, склонные к научной деятельности, получили распределение в научные роты. Два карельских призывника направлены в Десятую научную роту - Военную академию материально-технического обеспечения в Петродворце. Один человек выбрал прохождение альтернативной гражданской службы.





В течение осеннего призыва в Карелии работали 18 районных и одна республиканская призывная комиссия. В общей сложности освидетельствование в них прошли 3 тысячи человек. Показатель годности призывников к военной службе составляет 76%: с каждым годом эта цифра увеличивается.





12.01.2017