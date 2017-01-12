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12.01.2017

Борьба с вирусом

Свыше 35% населения Карелии привились от гриппа с начала осени

Более четверти жителей республики решили в этом сезоне сделать прививку от ОРВИ и гриппа.

В Карелии в период проведения профилактической иммунизации против гриппа в учреждениях здравоохранения привито более 35% населения.

– В нашей республике впервые вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок охвачено такое большое количество жителей, – отметила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Копошилова. – Это позволило создать хорошую иммунную прослойку, позволяющую сдержать распространение вирусов гриппа. В настоящее время по заболеваемости ОРВИ отмечается незначительное превышение уровня эпидемического порога. Наибольший подъем заболеваемости ожидается в конце января, поэтому профилактические мероприятия в организованных коллективах должны быть продолжены. Надо помнить об элементарных мерах профилактики: мыть руки с мылом, соблюдать режим проветривания помещений, не пренебрегать защитными масками, при заболевании – не геройствовать, выходя на работу, не заражать коллег, а остаться дома, обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.


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