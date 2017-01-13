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13.01.2017

Забота об окружающей среде

Жителей Петрозаводска снова призывают сдать макулатуру и пластиковые отходы

Горожанам предлагают присоединиться к экологической акции и избавиться от пластиковых и полиэтиленовых отходов.

По карельской столице снова проедется Сбормобиль. Это эколого-благотворительный проект, пропагандирующий ответственное отношение к миру.

15 января автомобиль с надписью «Макулатура. Полимеры» выедет в рейс по всем районам города, чтобы собрать у населения вторичное сырье, которое впоследствии отправится на переработку. Вырученные от продажи использованных материалов деньги направят в Первый петрозаводский общественный приют для бездомных животных и на рекламу раздельного сбора отходов.
Подробную информацию об акции и графике движения Сбормобиля можно получить в группе в ВКонтакте.

Организаторами проекта выступают эко-движение «Зеленая волна» и компания «ЮВИ Петрозаводск» при поддержке администрации Петрозаводска и городского Центра молодежи.


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