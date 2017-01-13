Забота о водителях

Возмещение за некачественный ремонт могут добавить в ОСАГО

Страховые компании хотят заставить отвечать за плохой ремонт автомобилей.





В Госдуме пройдет второе чтение законопроекта об ОСАГО. К этому времени в документ планируют внести новую поправку. Предполагается, что согласно ей водители смогут требовать со страховых компаний возмещения, если ремонт их машины сделан некачественно. Об этом газете «Известия» рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.





- Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За все это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики, - цитирует издание Аксакова.





На сегодня полную ответственность в случае некачественного ремонта страховщики несут только в том случае, если у автолюбителя оформлено КАСКО. Водителям с ОСАГО такое подспорье почти недоступно.





- Идея в том, что если человек... получит автомобиль и у него будут доказанные через экспертов претензии к страховщику, то он отправляет транспортное средство на повторный ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некоторые пени и штрафы, аналогичные с КАСКО, - объяснил «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.





13.01.2017