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Петрозаводск занял 13 место среди популярных городов России у туристов

В новогодние праздники карельская столица стала одним из самых посещаемых мест в стране.





Определены самые популярные российские и зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников 2017 года. По данным сервиса поиска отелей «RoomGuru.ru», карельская столица вошла в число самых востребованных направлений России, куда туристы ехали на Новый год. Рейтинг, в котором Петрозаводск занял 13 место, составлен по данным о бронировании отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.





В топ российских городов, популярных для отдыха в новогодние праздники, также попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Владимир, Псков, Тула, Великий Новгород, Кострома, Самара и Калуга.





13.01.2017