Помощь животным

Приют для бездомных собак в Петрозаводске хотят создать на базе «Автоспецтранса»

Администрация Петрозаводска заключила новый договор на отлов и передержку безнадзорных животных.





Подрядчиков по договору выступает предприятие «Автоспецтранс». Согласно контракту, организация обязана отлавливать бездомных собак и устраивать их во временный приют. Также «Автоспецтранс» должен чипировать отловленных животных.

Начальник управления экологии администрации города Юлия Мизинкова считает, что такая безболезненная процедура необходима.





- Большое количество отловленных животных возвращается старым владельцам, с которыми проводится профилактическая работа по недопущению самовыгула собак. Тем не менее, ситуация часто повторяется: животное вновь оказывается на улице без хозяина. Чипирование позволит идентифицировать таких животных и принимать меры административного воздействия к их нерадивым владельцам, - прокомментировала Мизинкова.





Также сейчас «Автоспецтранс» совместно с мэрией и зоозащитниками проводит работу по оборудованию на территории муниципального предприятия ветеринарно-стерилизационного пункта. Сегодня специалисты управления экологии планируют провести ревизию помещений и определить возможность их реконструкции.





- Создание ветеринарно-стерилизационного пункта позволит говорить о том, что на территории карельской столицы на базе МУП «Автоспецтранс» появится долгожданный муниципальный приют, - отметила начальник управления экологии.





13.01.2017