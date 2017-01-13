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13.01.2017

Помощь животным

Приют для бездомных собак в Петрозаводске хотят создать на базе «Автоспецтранса»

Администрация Петрозаводска заключила новый договор на отлов и передержку безнадзорных животных.

Подрядчиков по договору выступает предприятие «Автоспецтранс». Согласно контракту, организация обязана отлавливать бездомных собак и устраивать их во временный приют. Также «Автоспецтранс» должен чипировать отловленных животных.
Начальник управления экологии администрации города Юлия Мизинкова считает, что такая безболезненная процедура необходима.

- Большое количество отловленных животных возвращается старым владельцам, с которыми проводится профилактическая работа по недопущению самовыгула собак. Тем не менее, ситуация часто повторяется: животное вновь оказывается на улице без хозяина. Чипирование позволит идентифицировать таких животных и принимать меры административного воздействия к их нерадивым владельцам, - прокомментировала Мизинкова.

Также сейчас «Автоспецтранс» совместно с мэрией и зоозащитниками проводит работу по оборудованию на территории муниципального предприятия ветеринарно-стерилизационного пункта. Сегодня специалисты управления экологии планируют провести ревизию помещений и определить возможность их реконструкции.

- Создание ветеринарно-стерилизационного пункта позволит говорить о том, что на территории карельской столицы на базе МУП «Автоспецтранс» появится долгожданный муниципальный приют, - отметила начальник управления экологии.


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  • На спецавтобазе раньше уничтожали бездомных собак и кошек (Гость)
    13.01.2017 15:16:37
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